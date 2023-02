Ya hay 300 mil firmas que apoyan la reforma judicial y 5 organizaciones se adhieren





16/02/2023

Página Siete.- Hasta este jueves, la iniciativa ciudadana de los juristas independientes para reformar la justicia en Bolivia a través de un referéndum logró más de 300 mil firmas del 1,5 millón de rúbricas necesarias, mientras que otras cinco nuevas organizaciones se adhirieron a la cruzada y con ellas suma 10 las instituciones, informaron los abogados Audalia Zurita y Guido Calcina. “Efectivamente, a nivel nacional hemos pasado las 300 mil firmas en todo el país y el apoyo está creciendo, porque se están aumentando además los puntos fijos (de recolección) y tenemos más voluntarios. Lo llamativo ha sido también que en Beni y Pando, hemos recibido un gran respaldo porque subieron las firmas desde 1.200 hasta 35.000”, explicó Zurita a Página Siete. El 7 de febrero se conoció que 250 mil personas ya habían firmado el cuaderno para pedir un referéndum con el propósito de reformar la justicia. El 25 de enero comenzó la cruzada con la apertura de 17.000 libros en todo el país para conseguir 1,5 millones de firmas equivalentes al 20% del padrón electoral, el porcentaje requerido para llevar adelante el referendo. El plazo fatal para conseguir esa cantidad de rúbricas es hasta mediados de marzo. 3.000 firmas en El Alto Guido Calcina, abogado y miembro de juristas independientes que coordina esa cruzada en la ciudad de El Alto, confirmó que en esa urbe 3.000 personas ya firmaron los dos cuadernos que habilitaron en los juzgados, cerca de Derechos Reales, y en Ciudad Satélite donde también se instaló otro punto de recolección de firmas. “Son dos lugares estratégicos y estamos desde las 10 de la mañana hasta las tres de la tarde esperando a los ciudadanos para que apoyen esta iniciativa, sabemos que es un gran desafío llegar a la meta del millón y medio, pero hay una gran respuesta de la gente que todos los días litiga y que sufre las injusticias”, complementó. Se suman más organizaciones Pese a la campaña que grupos del MAS y el mismo Gobierno iniciaron contra la iniciativa ciudadana de reforma de la justicia, los juristas independientes sumaron el apoyo de cinco nuevas organizaciones sociales que ya tienen un total 10 de entidades que respaldan la cruzada. La abogada Zurita anticipó que lograron el respaldo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). “Ellos nos apoyan y quieren hacerlo institucionalmente y haremos una comunicación conjunta”, refrendó Zurita. A los cocaleros se suman la Federación de Trabajadores Agrarios de Chulumani, que la próxima semana llegarán a La Paz para recoger libros y así instalar un punto de recolección de firmas en ese municipio yungueño. Un grupo de los panificadores de La Paz también exteriorizó su respaldo a los juristas, mientras que desde Cochabamba “la Iglesia Cristiana nos anunció su apoyo”, agregó Zurita. Desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) “nos ha autorizaron a utilizar sus predios en las diferentes facultades, sin comprometer el apoyo institucional”, anticipó la jurista. A esas cinco organizaciones se debe añadir las primeras cinco: el de la Iglesia Católica, la Fundación Jubileo, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), los campesinos guaraníes liderados por Celso Padilla y los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas dirigido por Marcial Fabricano, que la anterior semana se adhirieron a la causa. Firman y denuncian a corruptos El abogado Guido Calcina, coordinador de la iniciativa ciudadana para la reforma de la justicia en El Alto, reveló que la población que firma los cuadernos denuncia cómo fueron víctimas de pagos indebidos por parte de fiscales y jueces corruptos. “La gente firma nuestro cuaderno y también nos cuenta sus experiencias, como aquella de una señora que fue víctima de un cobro de 180 bolivianos para una notificación de asistencia familiar, cuando hay un principio de gratuidad de la justicia”, explicó. Otros sufrieron exacciones monetarias también por parte de fiscales y jueces en caso adopción de menores. Hay secretarias que trabajan para dos y hasta tres juzgados en El Alto “porque no hay personal y el Consejo de la Magistratura que fiscaliza a los jueces no está cumpliendo con su trabajo”, precisó Calcina. La abogada Zurita aclaró que si bien la ciudadana hace conocer sus denuncias, la iniciativa ciudadana no es la instancia para recibirlas. “La gente cuente su peor experiencia, pero eso no solamente pasa en El Alto”, concluyó.