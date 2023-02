Supuesto hijo de José José y Sarita Sosa estarían preparando gira en EEUU con temas del Príncipe de la Canción





16/02/2023 - 16:45:04

Infobae.- La polémica en la dinastía de José José continúa y no parece tener un final “feliz”, pues a pesar de que El Príncipe de la Canción falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad, a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía, las constantes peleas públicas entre los que fueron sus familiares han demostrado la fractura familiar que su ausencia ha causado. En medio de un drama familiar que está lejos de terminar, un tormentoso nuevo episodio podría surgir: Manuel José, el supuesto hijo colombiano del cantante, y Sarita Sosa estarían a punto de colaborar musicalmente y realizar una gira por Estados Unidos presentado los más grandes éxitos del mexicano, pese a las advertencias legales que eso podría tener por la heredera universal: Anel Noreña. “Es decir, que a los de casa los fastidia, pero con sus archienemigas, las Saras, no ha empezado aún el juicio por uno o dos departamentos allá en Miami. Además, nos enteramos que Manuel José (el imitador del Príncipe que se jura su hijo) y Sarita Sosa preparan gira por Estados Unidos cantando temas de José José, pero con ellos no hay problema, aunque sí con la hija”, escribió gustavo Adolfo Infante en una reciente columna de opinión. Además, dentro del mismo artículo se habría dado a conocer el motivo por el que durante las últimas semanas medios nacionales han reportado que la segunda esposa de José José y su hija Marysol Sosa ya no tienen ningún tipo de relación. Todo se trataría de dinero que no llegó a manos de la colaboradora de Hoy. “Fue en el programa de YouTube de mi amiga Rosita Pelayo donde estaba platicando con el actor Mario Casillas, quien durante varios años fue secretario general de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo encargado de cobrar las regalías de los actores y cantantes. Y de la nada, quitado de la pena, dijo que él había entregado en mano un cheque de cuatro millones de pesos a una de las hijas del Príncipe de la Canción, José José, y su nombre es Marysol”, agregó el conductor de Sale El Sol. En medio de peleas familiares, separaciones inesperadas y posibles uniones musicales, recientemente, el colombiano criticó severamente a la primera actriz, luego de que el pasado 16 de enero falleció su hermana Gabriela, quien según la actriz, se encontraba en “condiciones deplorar” en Estados Unidos. Por ese motivo solicitó que regresara a México el pasado 28 de diciembre del 2022 para que la pudieran ayudar, alojándola en una casa de retiro de primer nivel ubicada en una exclusiva zona de la Ciudad de México - Lomas de Chapultepec-, como informó. En entrevista con la revista TVyNovelas, el cantante aseguró que toda la precisión familiar, social y mediática que la ex esposa de José José está viviendo es un “karma” por lo que “le hizo” a Sarita Sosa Salazar, hija del también actor con quién toda la dinastía de ella no lleva buena relación, precisamente por circunstancias algo similares. “La verdad, desconozco los sentimientos que hayan motivado todo esto, pero se le llama karma; esas cosas que uno tira, que a veces uno lanza, luego se devuelven y explotan en la cara”, inició. Defendiendo a la hija que el intérprete de canciones como Lo que fue no será, La nave del olvido y El triste tuvo con Sara Salazar, Manuel José continuó asegurando que los señalamientos en contra de esa familia fueron motivados por Anel Noreña, Marysol y José Joel Sosa.