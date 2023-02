Bruce Willis tiene demencia frontotemporal





16/02/2023 - 16:33:23

Demi Moore reveló que Bruce Willis tiene demencia frontotemporal. La ex pareja del actor publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con nuevos datos del estado de salud del protagonista de “Duro de matar”. Según se lee en el comunicado, que se complementa con una declaración realizada por la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), fue tras el primer diagnóstico de afasia -un trastorno del lenguaje que dificulta la lectura, la escritura y la expresión oral- que data de marzo de 2022, que la familia comenzó a realizar una serie de pruebas y estudios para, finalmente, poder dar con la causa exacta de los problemas de salud del actor. “La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta Bruce”, se lee y remarca que “si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. La demencia frontotemporal es una enfermedad cruel de la cual se conoce poco pero que puede afectar a cualquiera. Inclusive, en los mayores de 60, ésta es la forma más común de demencia y se cree que podría afectar a más gente de la que se está al tanto ya que su diagnóstico lleva muchos años. Este mal afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro y consta de un grupo de transtornos cerebrales que genera alteraciones en la personalidad, la conducta y el lenguaje, según detalla Mayo Clinic.

“Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, continuó la familia y aclaró, así, que el actor no se encuentra sobrellevando ningún proceso que permita atacar su condición. De todas formas, aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia sobre el tema y para que la ciencia trabaje en una cura. “A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación”, dijeron en el comunicado que está firmado por su ex pareja, Demi Moore -quien ya ha sido su vocera en el pasado-; su esposa, Emma Heming; y todos sus hijos: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Willis siempre ha sido un instrumento para ayudar a los demás a través de su voz y su gran llegada sobre temas importantes, tanto en lo público como en lo privado por lo que consideran que éste caso no debe ser una excepción para continuar con su lema de vida. “Sabemos en nuestros corazones que, si pudiera hoy, querría responder atrayendo la atención mundial y una conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y sus familias”. Así, alentaron a todos a interiorizarse sobre la enfermedad y apoyar la misión de la Asociación en todo lo que les sea posible. Por otro lado, sus allegados aprovecharon para agradecer el cariño de los seguidores y el público en general, ya desde el primer diagnóstico que data de mediados de 2022. “Nos ha conmovido mucho el amor que todos han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo durante este momento difícil. Su compasión, comprensión y respeto continuos nos permitirán ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible”, destacaron.