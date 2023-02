Carvajal instala vigilia en Impuestos hasta que le devuelvan el NIT y analiza ingresar en huelga





16/02/2023 - 15:40:03

Página Siete.- La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carjaval, instaló este jueves una vigilia en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) hasta que le devuelvan en NIT de la institución que representa. Adelantó que no descarta ingresar, en las próximas horas, en huelga de hambre. “He venido a Impuestos de la (avenida) 20 de octubre y no voy a salir hasta que me devuelvan el NIT. En 1982 nos dieron el NIT de la Asamblea y este señor Edgar Salazar lo ha usurpado. Estoy con los papeles, con la legalidad. (...) No descarto la huelga”, declaró Carvajal, en contacto con Página Siete Digital. En agosto del 2022, el SIN desconoció la representación de Carvajal y le otorgó el NIT de la Apdhb al presidente de la entidad paralela, Edgar Salazar, que afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). La titular de la Apdhb indicó que recibió una negativa del SIN, respecto al NIT, y que es por esa razón por la que se dirigió al recinto a instalar su vigilia. “Nos responden con una carta diciendo que no somos legales, estoy dispuesta de no salir de aquí. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha sido fundada por mi persona”, enfatizó. Carvajal manifestó que no le interesa que Salazar haga paralelismo, y si lo hace que no se atribuya la representación de la Apdhb. Calificó de un abuso por parte de Impuesto que no le devuelvan el NIT, cuando ella tiene los respaldos legales.