Beneficiarios de viviendas sociales en Senkata dicen que están ‘mal hechas’ y piden condonación de deudas





16/02/2023 - 15:34:42

Erbol.- Beneficiarios de viviendas sociales en la urbanización Cristal I, del Distrito-Senkata de El Alto, protestaron este jueves en demanda de que se condone la deuda que tienen por estas casas entregadas durante el gobierno de Evo Morales. Argumentan que estas construcciones están mal hechas. “No hemos sido atendidos por nuestras autoridades, son tres años que ellos nos han comprometido la condonación por la pandemia y el golpe de Estado”, dijo una representante. La representante argumentó que, principalmente por la pandemia, han quedado endeudados. Ahora exigen una condonación y no una reprogramación de pagos. Aseveró que ya había el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de atender su pedido, pero después se les pidió hacer un proyecto de ley. Lamentó que los legisladores de su sector les hayan “cerrado la puerta” en este tema. La representante dijo que “actualmente las viviendas no sirven para nada” y están en condiciones que dan pena, por la mala forma en que fueron realizadas. Anunció que, de no aceptarse su pedido, bloquearán y masificarán su protesta. Dijo que también hay otras urbanizaciones en la misma situación y que todos saben que las viviendas “están mal hechas”.