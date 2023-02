Abogada de César Apaza señala que tendrá secuelas irreversibles; pedirá revocar su encarcelamiento





16/02/2023 - 15:16:59

Erbol.- Tras la embolia que sufrió en la cárcel de Chonchocoro, el dirigente cocaleros César Apaza sólo puede balbucear y tiene paralizado el cuerpo. Su abogada, Evelyn Cossío, alerta que tendrá secuelas irreversibles, por lo cual pedirá que se revoque su detención preventiva. Apaza fue llevado de emergencia la noche del martes al Hospital de Clínicas. Su defensa denunció que se tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo para que el dirigente reciba atención. Según Cossío, Apaza ha reaccionado, pero sólo emite algunas palabras que no se pueden entender. “Ya no puede hablar, no tiene movilidad en su cuerpo”, lamentó. Señaló que hay contradicciones entre los médicos, por lo cual sospecha que existiría una intención de minimizar la situación de salud del dirigente yungueño. En ese marco, pidió que se conforme una junta médica, a partir del Colegio Médico, a los efectos de que pueda evaluarse la situación clínica de César Apaza. “Las lesiones que ha sufrido son irreversibles, pasará a depender de una tercera persona que pueda coadyuvar con él”, agregó la jurista. Anunció que pedirá el cese de la detención de Apaza, tomando en cuenta el riesgo para su vida y que en Chonchocoro no ha existido un médico para socorrerlo oportunamente. “Además durante estos cuatro meses que él ha estado privado de libertad ni siquiera el personal médico de estos centros, de tanto de San Pedro como de Chonchocoro, le ha brindado la asistencia médica debida. Han pasado por alto las molestias en cuanto a su salud”, agregó. Apaza, que es crítico al Gobierno, fue aprehendido en septiembre de 2022, por la toma del mercado paralelo de Adepcoca en Villa El Carmen. Entonces fue capturado en un operativo policial de madrugada y se denunció que había sufrido torturas.