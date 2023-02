Educación instruye a los profesores pedir solo lo esencial en útiles escolares





16/02/2023 - 15:10:07

El Ministerio de Educación instruyó pedir solo lo esencial en útiles escolares y prohibió la exigencia de la compra de uniforme o materiales de un lugar exclusivo, informó este jueves el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. La cartera de Estado habilitó las líneas 715 50970 y 715 36671 para recibir cualquier denuncia. “No podemos, como maestros, exagerar y dar un listado de materiales escolares, la normativa prevé que los maestros deben ajustarse a la realidad económica y no afectar a la económica familiar, solo deben pedir lo más esencial”, dijo la autoridad. Cuestionó que en algunos colegios incluso solicitaron escobas para la limpieza cuando el artículo es parte de la dotación de los gobiernos municipales. Asimismo, señaló que tampoco pueden solicitar la compra de algún material de una librería o establecimiento comercial exclusivo. “El padre de familia puede ir a comprar el material a donde vea conveniente”. El artículo 42 de la resolución 001/2023 del Ministerio de Educación, que trata sobre el material escolar, establece también que el uso de uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio no es obligatorio y no impide el ingreso a clases. La gestión educativa 2023 se inició el pasado 1 de febrero.