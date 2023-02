Resolución de la ONU pide fin a la invasión rusa en Ucrania





VOA.- Un proyecto de resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que será sometido a votación la próxima semana en una sesión especial llama a la cesación de las hostilidades en Ucrania y una paz que asegure la “soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania”. Se espera que la Asamblea General apruebe la resolución en la reunión del 23 de febrero, un día antes del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. El proyecto de resolución llama a Naciones Unidas y sus miembros a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz. También demanda que Rusia ponga fin a los ataques contra la infraestructura civil de Ucrania y que retire de inmediato a todas sus fuerzas militares de ese país. Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero llevan un peso político al reflejar la opinión mundial. Una acción similar en el Consejo de Seguridad, que sí sería vinculante, no es posible porque Rusia ocupa uno de los cinco escaños permanentes con poder de veto. La Asamblea General ya ha aprobado una serie de resoluciones que reflejan el apoyo a Ucrania y críticas a las acciones militares de Rusia. Días después de la invasión, la asamblea votó 141-5 para demandar un alto al fuego inmediato y la retirada de todas las tropas rusas. Otra resolución semanas después culpó a Rusia de una crisis humanitaria en Ucrania y demandó acceso para la asistencia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, evaluó favorablemente las probabilidades de que el gobierno de Ucrania tome la iniciativa en el campo de batalla contra las fuerzas rusas. "Pienso que tienen una oportunidad real de hacer una diferencia bastante significativa en el campo de batalla y establecer la iniciativa”, dijo Austin a los reporteros después de una reunión con sus homólogos de la OTAN en Bruselas. Añadió que mientras la OTAN envía municiones a Ucrania, también intenta entrenar a las tropas para usarlas. “Estamos muy enfocados en proveer una capacidad y no solo la plataforma”, dijo. Austin desestimó la actuación del presidente ruso Vladimir Putin y de Moscú en el campo de batalla: “Casi un año después de la guerra irresponsable elegida por Putin… las cosas no han salido de la forma en que planeaba el Kremlin. La OTAN está más unificada y más resuelta que nunca antes”, dijo por Twitter.