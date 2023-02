Tema cerrado: Ministro Lima refuta al Procurador y dice que Fiscalía rechazó pedido de citar a obispos





El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó el pedido del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que los obispos de la Iglesia católica declaren como testigos por su participación en las reuniones de pacificación en la Universidad Católica de Bolivia (UCB) en La Paz en la crisis política de 2019. Chávez aseguró que esos encuentros, en los que participó el Movimiento Al Socialismo (MAS) y opositores, con la mediación de la Iglesia católica, sirvieron para ejecutar un plan para autoproclamar como presidenta a Jeanine Áñez. Lima explicó que los hechos anteriores a la “autoproclamación de Áñez”, como los encuentros en la UCB, se aclararon en el caso “golpe de Estado II” y que ya no tiene sentido convocar a ningún testigo sobre esos hechos. “Tenemos dos casos, golpe I y II. En el caso golpe II ya hay una sentencia, hay una determinación de la justicia que ha sido apelada, tiene 10 años de privación de libertad la exsenadora Jeanine Áñez (…) Todo lo que tiene que ver con los hechos ocurridos en la UCB y lo que es anterior a que ella se autoproclame como presidenta del país ya tiene sentencia, por lo tanto, no tiene sentido que se convoque a ningún testigo sobre esos hechos, eso ya está dilucidado en el caso golpe de estado II”, dijo. Ante esa situación, Lima dijo que la Fiscalía decidió rechazar el pedido de Chávez y que por lo tanto ese tema está “cerrado” para el gobierno de Luis Arce y que no se puede juzgar dos veces en un hecho. “La Fiscalía ha rechazado el pedido realizado por el Procurador, por lo tanto este tema está cerrado para el gobierno del presidente Luis Arce. No vemos que hay en este momento, una situación que merezca mayor debate o repercusión pública, el tema fue rechazado por la Fiscalía del departamento de La Paz que es lo que corresponde y, en el marco de un debido proceso, no se puede juzgar dos veces un hecho (…) por lo tanto ese es un tema cerrado”, remarcó en el programa El Central de Aby Ayala.

Relación Iglesia-Estado La autoridad señaló que “la composición y relación con la Iglesia y el Estado es fundamental en una sociedad. “Hay temas relevantes como la educación, como el rol de los obispos en la currícula educativa, hoy escuchaba al monseñor Fernando Bascopé hablar sobre el tema de la Normal Católica, entiendo que han planteado acciones legales, constitucionales, creo que ese es el ámbito debate entre la Iglesia y el Estado al cual apostamos y hemos emprendido”, agregó. El pedido de la Procuraduría A través de un memorial entregado el 30 de enero, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público que cite a declarar a 10 miembros de la Iglesia católica, entre ellos cuatro autoridades eclesiásticas, en el denominado caso “Golpe I” que se investiga el delito de terrorismo. El lunes, el procurador general, Wilfredo Chávez afirmó que los obispos de la Iglesia católica deben comparecer como testigos en el caso denominado “Golpe I” y negó que tenga un fuero especial. La Fiscalía aseguró que los representantes de la Iglesia católica tienen fuero, mientras que Chávez considera que este privilegio no alcanza a todos y agregó que el único representante de la Iglesia católica es el Nuncio apostólico, que tiene rango de embajador