Vendedor de pegas: Increpan a diputado evista y éste apunta al presidente Arce y al Vice





16/02/2023 - 10:46:10

Página Siete.- Desde “vendedor de pegas” hasta “maleante y sinvergüenza”, fue lo que le gritaron al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, quien fue increpado el miércoles por un grupo de personas en inmediaciones a la Asamblea Legislativa. En respuesta, el parlamentario evista apuntó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. “Gracias a nosotros, usted, está donde está, usted es un maleante, vendedor de pegas, vendedor de pegas. ¿Quién es para pedir el revocatorio del presidente Arce? Nosotros somos del MAS. Ramiro Venegas vende pegas, sinvergüenza”, le gritó el grupo de personas a Venegas, quien caminaba por la plaza Murillo, junto a su coordinadora, según un audio publicado por DTV. Al respecto, el legislador evista responsabilizó a Arce y a Choquehuanca y expresó que sólo buscan “amedrentarlo”, con el fin de que ya no sigua “hablando” ni develando hechos de corrupción. Aseguró que no tiene nada que ver con la supuesta “venta de cargos”, ya que de hecho no tiene “ni pisada” en los ministerios, al igual que los otros 34 diputados que son considerados del “ala radical”. “En la Asamblea, una persona se acercó y me dijo que estaban enviados por David Choquehuanca y Luis Arce Catacora para matarme y decirme: que si sigo hablando, me van a hacer desaparecer, eso fue en el transcurso, mientras estábamos caminando, y me insultaban con el fin de hacerme quedar mal y a la compañera que trabaja conmigo”, indicó en contacto con DTV. El legislador aseguró que eran varias personas, entre mujeres y varones, quienes buscaban amedrentarlo. Agregó que son grupos vandálicos, pero que no tiene miedo. “Aunque nos manden a amedrentar, no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando los vinculados al narcotráfico y todo los que está afectando a la economía de la gente”. Adicionó que en esta jornada presentará una denuncia penal por agresión a la Fiscalía. Ante la consulta sobre si pedirá las garantías al Ministerio de Gobierno, manifestó que “no confía” en el ministro Eduardo del Castillo, ya que cree que es la persona y el “cabecilla” de armar estos grupos. “Vemos que están desesperados porque se están descubriendo muchas cosas, por una mala administración, mala gestión gracias a sus malos ministros, tal vez quieren acallarnos y hacernos desaparecer porque defendemos la gestión de Evo Morales, porque no existía esto, pues había tranquilidad y debate político en la Asamblea Legislativa, una agenda legislativa, pero ahora vivimos momentos de criminalidad que viene desde el Gobierno”, afirmó el legislador evista. Sobre del por qué le gritaron “vendedor de pegas”, respondió que es porque quieren “desprestigiarlo” por instrucción de los mandatarios y que pueden averiguar si esa acusación es real.