El MAS se adhiere al pedido para que Jhonny declare por el caso QR





16/02/2023 - 07:55:58

El Deber.- El MAS decidió adherirse al proceso penal planteando por Comunidad Autonómica contra la exdirectora del Jardín Botánico Andrea Forfori, enviada a prisión preventiva de seis meses por el caso QR. Además, los concejales masistas esperan que el alcalde Jhonny Fernández pueda ser citado por los fiscales a cargo. “El alcalde elige a su personal de confianza para que sea parte del municipio. Entonces, hay que citarlo. De la misma manera, le exigimos que ponga a personas probas y no solo para hacer plata”, dijo ayer el concejal Rolando Pacheco (MAS), luego de destacar los avances de la Fiscalía. Pero, la denuncia fue planteada en diciembre de 2022 por concejales de la opositora Comunidad Autonómica (C-A) sobre la base de testimonios de 11 personas, contratadas para trabajar eventualmente en el Jardín Botánico. Estos profesionales comenzaron a trabajar en octubre y en noviembre recibieron el pago de dos salarios. Los afectados denunciaron que Forfori les pidió “la reposición” del monto por el mes que no trabajaron a través de un código QR vinculado a la cuenta personal del Enrique Mariaca, quien fue el jefe de recursos humanos del Jardín Botánico. Este exfuncionario también está preso. “Hay cerca de $us 10.000 de malversación que se hacía a través del QR para pedir aportes a funcionarios”, afirmó el concejal Pacheco, tras considerar que, con este caso “hubo un gran avance en la lucha contra la corrupción”. “Nosotros como concejales del MAS nos estamos adhiriendo a la denuncia”, anunció y adelantó que pedirán que los recursos defraudados sean devueltos por las personas implicadas en este caso. Según la pesquisa con la que la Fiscalía procesó la imputación, existen documentos que señalan que Forfori pidió que se pague el salario por periodo que no se trabajó a merced de una “declaratoria en comisión”. Además, según la declaración de los denunciantes, la exdirectora del Botánico se comunicó para exigir que ese dinero sea transferido a la cuenta de Mariaca o entregarlo de manera personal en esas dependencias. Para los concejales de C-A, en este caso otros personeros de la municipalidad cruceña pueden estar vinculados. Juan Carlos Medrano (C-A) dijo que se deben tomar más declaraciones para descartar o confirmar la existencia de una red ilegal en la Alcaldía. “Queda pendiente la declaración de Mario Centellas (secretario de Administración y Finanzas), del alcalde y de otros funcionarios. El teléfono que ella manejaba no lo presentó en su momento, seguramente borró la información”, señaló tras recordar que Forfori menciona en uno de los registros de audio que la implican al burgomaestre cruceño. Según Medrano, el caso de cobros irregulares por QR no es el único que involucra a funcionarios cercanos al alcalde. Recordó la venta de ítems detectados en el departamento de Recursos Humanos, la evasión del pago de impuestos municipales y el caso del funcionario de la Quinta Municipal que fue encontrado con dinero en efectivo en su escritorio. El vocero de la Dirección Jurídica de la alcaldía, Bernardo Montenegro, recordó que el municipio también se adhirió a este caso de manera que “cualquier hecho irregular, que sea detectado, debe ser procesado”, afirmó el funcionario. Aseguró que la administración edil actuó con transparencia para respaldar las investigaciones. Además del MAS y la municipalidad, la Procuraduría General del Estado también se sumó a la parte acusadora, mientras la defensa de Forfori prepara, en solitario, un recurso de apelación.