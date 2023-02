El drama de Apaza: Abandonado, sin atención médica y ahora con embolia





16/02/2023 - 07:33:35

El Deber.- El presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, sufrió en la cárcel de Chonchocoro una embolia en las últimas horas y tiene paralizado la mitad de su cuerpo. Sus familiares y la abogada Evelin Cossio denunciaron que llegó a esa situación después de que por meses el fiscal Vladimir Bolívar y los responsables de Régimen Penitenciario le negaron el acceso a una atención médica especializada. Antes de la embolia, Apaza sufría de los riñones, además tiene una lesión en una de sus manos, que fue lastimada durante su detención. “¿Cómo te sientes?” fue la pregunta recurrente que las doctoras de Régimen Penitenciario hacían a Apaza, primero en el penal de San Pedro y luego en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro? “Lo hacían sólo por cumplir formalidades”, dijo su hermana Miriam Apaza, pues desde su encarcelamiento, en septiembre del año 2022, nunca le autorizaron la atención médica y debió recurrir a remedios caseros para sobrellevar los intensos dolores de cabeza y las fallas en los riñones, que le afectaban también en lo anímico. Operativo de “secuestro” Videos de las cámaras de seguridad de la calle Arapata en la zona de Villa Fátima evidenciaron que, la madrugada del 22 de septiembre del año pasado, un grupo de civiles encapuchados, sin mostrar ninguna orden judicial y de forma violenta, secuestraron al dirigente en un minibús particular. Apaza denunció ante el juez del caso que los encapuchados resultaron ser policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que éstos lo torturaron en esas oficinas en presencia de su director, el coronel Rolando Rojas. La negativa del fiscal Bolívar “El cuadro clínico que presenta el señor César Apaza, de acuerdo con el informe del médico de Emergencias del Hospital de Clínicas, es una embolia con parálisis de la mitad de su cuerpo. A lo largo de estos cuatro meses de encarcelamiento se le ha negado el derecho a la salud, tomando en cuenta que el fiscal Vladimir Bolívar se negó a emitir requerimientos para que (Apaza) sea evaluado por especialistas. Es a raíz de esta actitud que ahora debemos lamentar el decaimiento de la salud del señor César Apaza”, dijo la abogada del dirigente cocalero. Cossio manifestó que el personal del Hospital de Clínicas le explicó que el daño era irreversible y que si los estudios confirmaban el diagnóstico preliminar de la embolia, Apaza deberá someterse a un largo tratamiento de fisioterapia para recuperar parte de las funciones neuronales y motrices, terapia para la cual no se tienen las condiciones en las cárceles. La hermana del dirigente relató que desde su secuestro por parte de efectivos de la Felcc, Apaza presentaba dolencias permanentes en una de sus manos, dolores de cabeza y molestias en los riñones, presumiblemente por los golpes que recibió durante la tortura denunciada. Hace dos meses, de forma sorpresiva y acusado de conspirar desde la cárcel de San Pedro, por medio de celulares que supuestamente se hallaron en su poder, Régimen Penitenciario trasladó a Apaza a Chonchocoro. En ninguno de esos centros se tomaron previsiones del daño que podría sufrir por su salud, pese a los varios pedidos. Contrario al caso del dirigente cocalero, el 31 de enero, el brasileño Felipe Edvaldo Menezez, peligroso delincuente prontuariado con al menos seis fugas de cárceles, logró que Régimen Penitenciario emita a su favor una “orden de salida médica de emergencia” para el tratamiento de una supuesta fractura que había sufrido hace 20 años. Esta falta de control provocó que Menezes y cinco cómplices protagonicen una violenta fuga que dejó a un policía muerto y a otro herido. Las negativas de atención médica para los rivales políticos del gobierno de Luis Arce y del MAS son recurrentes. En los casos de los jefes militares, la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Régimen Penitenciario -a cargo de Juan Carlos Limpias- recurre a todo tipo de argumentos legales para impedir que ellos salgan de las cárceles para una atención de su salud. En el caso de los dirigentes de Adepcoca, éstos fueron descabezados y varios de ellos encarcelados por los conflictos que se dieron en rechazo a la apertura del mercado ilegal, promovido por Arnold Alanes, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los dirigentes ahora presos defendieron su mercado, el legal, pero fueron procesados penalmente. Hermana de Apaza culpa a Del Castillo por su situación “Esto es producto de todas las golpizas que le han dado a mi hermano y que no han querido reconocer. Ayer él no podía hablar, por eso le digo al ministro de Gobierno y a todo el Gobierno: Misión cumplida, ¿no? Eso es lo que querían lograr”, dijo entre lágrimas Miriam Apaza, hermana de César Apaza, dirigente de Adepcoca, internado en el Hospital de Clínicas luego de sufrir una embolia en el penal de Chonchocoro. “La salud de mi hermano estaba en sus manos, ahora no sé cómo va a salir de esto. No puede hablar. Gracias, señor ministro (Eduardo del Castillo), por todo lo que le ha hecho a mi hermano”, dijo Miriam, en tono sarcástico, pero con la voz quebrada. Sin embargo, la joven no se da por vencida y pidió “algo de humanidad” a todos los miembros del Gobierno, para que su hermano reciba la atención debida y pueda recuperarse completamente. Además, se dirigió a los pobladores de los Yungas y a los productores de coca para que no abandonen a su familiar, pues aseguró que él no fue detenido por luchar por un tema personal, sino por hacer respetar la ley en favor de Adepcoca. Sobre el estado de salud de Apaza, el neurólogo Federico Fortún, del Hospital de Clínicas, explicó a Página Siete que en el caso de Apaza o de otras personas que no están encarceladas, no se puede prevenir este tipo de ataques, pero que tiene que ver con la atención oportuna de otras enfermedades de base. Pidió no especular con el diagnóstico de una embolia hasta que se confirmen los análisis correspondientes.