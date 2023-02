El evismo propone comisión para investigar al hijo del presidente; el arcismo pide retractar la denuncia





16/02/2023 - 07:31:12

Erbol.- El ala “evista” del MAS se declaró en emergencia y propuso que la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial que investigue a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el presunto “lobby” que habría con empresas internacionales para el negocio del litio en Bolivia. Mientras que, desde la otra vereda, el “arcismo” descalificó la denuncia y pidió que sea retractada. “Rechazamos las acciones de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente, con pruebas y con audio muestran una presunta red irregular que maneja la cadena productiva de litio boliviano encabezada por el ya nombrado, quién sin ningún justificativo legal aparente, presuntamente ha mantenido múltiples reuniones con representaciones de empresas extranjeras”, dice el comunicado del ala “evista”. Este caso surge a denuncia del diputado Héctor Arce, quien mostró correos electrónicos y un audio atribuido al hijo del presidente, para sustentar que Arce Mosqueira hizo contactos con empresas internacionales que, además, están calificadas para ser tomadas en cuenta para el proyecto de extracción directa del litio. El senador Rubén Gutiérrez, que se pronunció junto a parlamentarios del ala ‘arcista’, rechazó que la denuncia de Héctor Arce hable de supuestos e hipótesis. Consideró que las afirmaciones de su colega buscan dañar la dignidad del primer hombre del Estado. Gutiérrez consideró que no hay pruebas materiales para las aseveraciones de Héctor Arce y que las mismas, por lo tanto, caen en el terreno de la calumnia. En ese marco, dijo que Héctor Arce debe retractarse, porque siendo un diputado conoce que no puede acusar sin pruebas. El senador “arcista” agregó que con sus colegas defenderán desde lo jurídico, político y técnico la gestión del presidente Luis Arce. El ala “evista” expresó su respaldo al diputado Héctor Arce y pidió que el miso tenga garantías, ante amenazas que estaría recibiendo. “Lamentablemente denunciamos el tránsito del gobierno nacional hacia la derechización, con estas acciones que nuevamente acechan sentimientos antipatria de negociaciones a espaldas del pueblo boliviano, de nuestros recursos naturales que se replican al mejor estilo neoliberal”, agrega el comunicado del ala “evista”. En ese marco, el “evismo” planteó conformar una comisión mutipartidaria para investigar al hijo del presidente, bajo el argumento de que el litio es un recurso natural estratégico para la economía y desarrollo del país. “Aquí en la Asamblea Legislativa vamos a exigir que se active una comisión especial para que en Bolivia no haya tráfico de influencias, no haya usurpación de funciones, quién ha autorizado al señor Arce Mosqueira para que hagas reuniones con empresarios chilenos, con empresarios norteamericanos”, dijo el diputado Renán Cabezas. El diputado “evista” pidió que las personas involucradas ya deberían de salir a explicarle al pueblo boliviano si es mentira o no la denuncia del diputado Arce.