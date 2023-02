Choquehuanca posterga interpelación al Ministro de Gobierno y oposición denuncia proteccionismo





16/02/2023 - 07:19:33

Correo del Sur.- La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció este miércoles que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, evita que los ministros de Estado sean interpelados por diferentes temas. Esto fue negado desde la Vicepresidencia del Estado por lo menos en cuanto a la reprogramación del acto de interpelación al Ministro de Gobierno, que no se pudo llevar este miércoles por motivos de “fuerza mayor”. La diputada de CC María José Salazar, citada por ANF, denunció que el Vicepresidente incumplió los procedimientos del primer Poder de Estado y reprogramó la interpelación para el titular de Gobierno para el mes de octubre, cuando debió realizarse este miércoles. Debe responder por el excesivo uso de la fuerza pública durante los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz. “De manera extemporánea (lo reprogramó), hasta octubre de este año, la interpelación estaba programada para hoy al ministro Eduardo Del Castillo en la que tenía que rendir cuentas al país por la brutalidad de la represión policial y la permisividad con el cerco a Santa Cruz que se dio durante el paro cívico. Vemos otro intento del MAS de proteger a Eduardo del Castillo y evitar que este rinda cuentas al país”, cuestionó Salazar. La jefa de bancada de CC en la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, por su lado, lamentó que el presidente nato de la ALP sea cómplice del Órgano Ejecutivo al incumplir su rol fiscalizador. “Lamentablemente el Vicepresidente es cómplice del Ejecutivo cuando no cumple su rol de fiscalización y evita que la Asamblea lo haga porque no le da la gana convocar al ministros (para las interpelaciones)”, arremetió. RESPUESTA DE VICEPRESIDENCIA En respuesta, la Vicepresidencia del Estado aclaró este miércoles que no “existe ninguna irregularidad” en la reprogramación del acto de interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, previsto inicialmente para este miércoles 15 de febrero. “Por Nota MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0109-CAR/23, el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental remitió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional las justificaciones de fuerza mayor que imposibilitarían la presencia del Ministro de Gobierno en el acto interpelatorio al Ministro de Gobierno, programado para el día de hoy 15 de febrero del año 2023, a horas 14:00, en el Hemiciclo del nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, refiere parte de un comunicado de la Vicepresidencia del Estado. En cumpliendo del “procedimiento previsto en el artículo 145 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa Plurinacional por expresa previsión del artículo 158.II de la Constitución Política del Estado, mediante Notas P.A.L.P. Nos. 047/2022/2023 y 048/2022/2023, se comunicó con más de 24 horas de anticipación la reprogramación de dicho acto interpelatorio a las Presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, por lo cual no existe irregularidad alguna”, se aclaró en otra parte del comunicado. Del Castillo debía responder a 19 preguntas referidas al accionar policial durante los 36 días de paro convocado por el Comité pro Santa Cruz exigiendo la realización del Censo en 2023. Al final de la extrema medida de presión terminaron aceptando la propuesta del Gobierno de Censo en 2024.