Procuraduría pide juicio a vocales del TSE por haber suspendido el sistema de conteo rápido en 2020







16/02/2023 - 07:02:46



Brújula Digital.- La Procuraduría General del Estado (PGE) mediante una recomendación, afirma que el Órgano Electoral, al haber decidido suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares Direpre, horas antes de dar inicio a las elecciones generales de la gestión 2020, podría haber ocasionado otra convulsión en el país, tal como sucedió el 2019. Pidió acciones legales en contra los vocales que avalaron esa decisión. El Direpre, como el TREP en las elecciones de 2019, es un sistema de conteo rápido de resultados.

“La decisión tomada por el TSE de efectuar la suspensión del Direpre horas antes de dar inicio a las elecciones generales de la gestión 2020, demostró dejadez y negligencia por parte de la Sala Plena, al tomar la decisión a destiempo, inoportunamente y pudiendo haber ocasionado otra convulsión en el país, siendo la misma atentatoria contra la democracia por todos los antecedentes ocurridos en las elecciones generales de 2019”, señala partes salientes de la recomendación.

Laa recomendación 9/2023, del 10 de febrero, a la que accedió Brújula Digital, dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteulfel, fue firmada por el procurador Wilfredo Chávez, exabogado de Evo Morales.

El Direpre fue creado para brindar los resultados iniciales de la votación del 18 de octubre de 2020, que reemplazó a la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que fue muy cuestionado en las elecciones de 2019, anuladas tras la protesta social a nivel nacional.

“Es necesario hacer notar que el TREP, el cual se intentó implementar en las elecciones generales de octubre de 2019, no era un cómputo ni conteo oficial, ni mucho menos vinculante, el solo tenía el objetivo de dar a conocer en el menor tiempo posible los resultados preliminares hasta el 85% de las elecciones, pero este sistema al no ser un sistema oficial no remplazaba un complementa el cómputo legal y definitivo de los resultados”, indica la recomendación.

La PGE tomó conocimiento sobre la suspensión del sistema Direpre por parte del OEP a vísperas de las elecciones de 18 de octubre de 2020, al ser el mismo un hecho público de conocimiento nacional, en ese sentido y con la finalidad de efectuar un análisis jurídico del por qué se efectuó la suspensión señalada procedió a emitir un requerimiento CITE: APIPN 3/2021 dirigida al Órgano Electoral.

A su vez, la PGE señala que Romero presentó la contratación del sistema realizado por el PNUD en el marco del convenio suscrito con el TSE.

También presentó la adjudicación de sistema a favor de la empresa Reckon Digital con recursos de dicho organismo internacional o de los países donantes que apoyan el proyecto, así como información sobre el desarrollo del sistema propio de difusión de resultados preliminares con apoyo de la Fundación Internacionales para Sistemas Electorales (IFES), entre otros documentos. Ese sistema fue suspendido a horas de las elecciones por dudas sobre su adecuado funcionamiento.