Junta médica ve complicaciones en la salud de Luis Fernando Camacho





16/02/2023 - 06:45:37

El Deber.- La junta médica que hace seguimiento a la salud del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detectó que algunos órganos de su cuerpo están comprometidos a causa de la enfermedad que padece, y advirtió la necesidad de realizarle exámenes complementarios de imagenología. El senador de Creemos y médico de profesión, Henry Montero fue abordado por medios en la puerta del penal. “La enfermedad de base que tiene el gobernador Camacho le está causando complicaciones en diferentes órganos. La junta médica ha evaluado y determinó que se necesitan exámenes complementarios, no solo de laboratorio, también hablamos de tomografías, ecografías y radiografías”, explicó. El objetivo es valorar su condición y determinar qué tratamiento sería el más adecuado “para seguir preservando su salud”, aseveró el galeno. Montero aseveró que de la evaluación realizada por un urólogo se estableció que tiene una inflamación “y probablemente un proceso infeccioso, por eso es que se van a realizar estos exámenes e iniciar inmediatamente tratamiento con antibióticos”. La dolencia que padece ataca a órganos blandos, como el riñón y por eso se debe apresurar los estudios. “Esperemos que haya la predisposición y que podamos hacer los exámenes lo más rápido que sea posible para que esta junta médica nuevamente se pueda reunir y determinar los pasos a seguir en lo inmediato”. El gobernador estuvo de cumpleaños ayer, pero no pudo ser visitado por integrantes de la bancada de Creemos. El diputado Walthy Egüez ironizó y dijo que en Chonchocoro los reos peligrosos se escapan disfrazados de ovejitas, mientras mostraba en un video un rebaño que estaba cerca del centro penitenciario. Según la versión del legislador: “¡Es insólito!, los casos de inseguridad en las cárceles del país son cada vez más frecuentes, dando lugar, inclusive, a farras y actividades ilegales, según las leyes vigentes”. Representantes del Plan Tres Mil, el subcomité cívico y la resistencia llegaron hasta la cárcel paceña "para hacer llegar nuestro saludo fraterno al gobernador, quien por luchar por la democracia se encuentra detenido injustamente y no permitir que el Gobierno de Evo Morales cometa el fraude ahora está entre rejas", dijo Diego Condori, vicepresidente del subcomité, quien encabezó la comisión.