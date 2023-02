Geena Hunt, la joven que arrasa en TikTok con su gran parecido a Rose de Titanic





15/02/2023 - 19:43:47

La película Titanic ha vuelto a ser tendencia este 2023, cuando se cumple el 25 aniversario desde su lanzamiento. Fue el mes pasado, pero estos días siguen siendo muchos los que recuerdan aquella obra protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. De hecho, la actriz británica que dio vida a Rose, la joven que se enamora de Jack Dawson, ha encontrado una doble que incluso podría hacerse pasar por ella. Geena Hunt, una joven 'tiktoker', es la protagonista de esta historia viral. Desde hace años es conocida por miles de usuarios por sus vídeos de maquillaje, en el que aporta numerosos consejos, pero ahora ha dejado a todos boquiabiertos al ponerse en la piel de Rose. Algunos usuarios le dijeron que mantenía un gran parecido, aunque con sus retoques es más increíble de lo que puede uno pensar. Hunt quiso rendir homenaje al personaje de Rose DeWitt Bukater. Para ello, según el vídeo que publicó en TikTok, siguió una serie de pautas de maquillaje, trató su pelo con mucho cuidado y se vistió de la forma más parecida. El resultado es impactante, según han apuntado miles de seguidores. El vídeo de la joven acumula más de 16 millones de reproducciones solo en la plataforma citada. ♬ Titanic Back in Theatres February 10 - Paramount Pictures @geenahunt Replying to @brittleechilders Rose Dawson hair tutorial in honor of Titanic’s 25th anniversary #titanic