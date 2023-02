Sam Asghari comparte foto inédita de su boda con Britney Spears





15/02/2023 - 19:22:56

El esposo de Britney Spears, Sam Asghari, compartió una foto nunca antes vista de su boda en honor al Día de San Valentín. En la fotografía en blanco y negro tomada por Kevin Ostajewski, la novia y el novio aparecen besándose mientras estaban sentados en un carruaje tirado por caballos frente a la casa de Spears en Thousand Oaks, California. El modelo de 28 años también publicó un video en sus historias de Instagram de una tarjeta de felicitación que recibió de la estrella del pop de 41 años. “Gracias por amarme como soy”, decía la tarjeta. “Sacas lo mejor de mí y, gracias a ti, siento que todo es posible. Te amo. Feliz día de San Valentín". La cantante de ‘Hold It Against Me’ no publicó un tributo a Asghari en su cuenta de Instagram, aunque sí le deseó a sus 41,7 millones de seguidores en la red social un “¡Feliz Día V!”. junto a una fotografía de una habitación llena de flores. Spears se casó con el ex entrenador personal en junio de 2022 en una ceremonia de cuento de hadas a la que asistieron celebridades como Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore y Selena Gomez.

Los familiares de la ganadora del Grammy no figuraron en la lista de invitados luego de su disputa sobre su tutela de 13 años, que una juez retiró en noviembre de 2021. ¿Cómo se conocieron Britney Spears y Sam Asghari? Spears conoció a Asghari en octubre de 2016 en el set de su video musical ‘Slumber Party’. Comenzaron a salir poco después y se comprometieron en septiembre del 2021. La artista estuvo casada anteriormente con Kevin Federline, con quien comparte dos hijos: Sean Preston, de 17 años, y Jayden James, 16. Una fuente le declaró al sitio de noticias Page Six que Sam Asghari fue un "gran apoyo" para la cantante de ‘Baby One More Time’ durante su batalla por conseguir su libertad. Más recientemente, Asghari pidió que "las especulaciones sobre la salud (de Spears)" "terminaran de inmediato" después de que se difundiera la noticia de que él y otras personas en el círculo íntimo de la artista habían planeado una intervención preocupados por su bienestar. La reunión finalmente nunca sucedió, y una fuente aseguró que Spears "está bien, y gran parte de esto ha sido exagerado y distorsionado".