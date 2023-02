Cristiano Ronaldo cobrará indemnización luego de que desestimaran la causa de violación en su contra





15/02/2023 - 19:10:51

Finalmente la causa por violación contra Cristiano Ronaldo fue desestimada y el futbolista deberá ser resarcido económicamente por el último abogado que tuvo Kathryn Mayroga, la modelo que había apuntado contra él por un supuesto caso de agresión sexual sucedido en un hotel de Las Vegas en 2009. El hecho trascendió públicamente varios años después, cuando la mujer aseguró haber sido violada y haber recibido dinero (poco menos de USD 300 mil) a cambio mantenerse en silencio. En 2018, la supuesta víctima inició procedimientos para anular su acuerdo inicial, argumentando que se había firmado bajo coacción, pero sin dar ningún tipo de argumentos legales. Los reclamos de la modelo fueron negados categóricamente por Ronaldo cuando presentó su defensa ante un tribunal de Las Vegas en donde la denunciante solicitaba una nueva indemnización de 77 millones de dólares en daños y costos. En 2017, también se presentó una demanda civil contra el ex delantero de Real Madrid, pero un juez recomendó en octubre de 2021 archivarla al considerar que se basaba en parte en documentos que habían sido filtrados a la prensa por Football Leaks que no deberían haber estado en poder de la denunciante. Esos archivos contenían comunicaciones entre el delantero y sus abogados, protegidas por ley en Estados Unidos. En ese entonces, en un fallo de 42 páginas, la jueza Dorsey acusó a los abogados de la mujer de “abusos y elusión flagrante del proceso de litigación adecuado” y consideró como resultado que la demandante “pierda su oportunidad de seguir con este caso”. Ahora, el abogado de la denunciante deberá pagar USD 334 mil al deportista portugués, según informó el sitio The Athletic. Un juez estadounidense ordenó a Leslie Stovall entregar el dinero a Ronaldo para reembolsarlo por los honorarios legales que tuvo que abonar para defenderse. Además, en 2019 la Justicia estadounidense ya había decidido no procesar al futbolista en los tribunales penales por falta de pruebas. Cabe recordar que Cristiano, de 38 años, siempre negó las acusaciones y sostuvo que la relación con la mujer había sido completamente consentida.