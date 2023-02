No está permitido hacer comprar tantas cosas, dice autoridad educativa por la polémica sobre lista de útiles





15/02/2023 - 18:17:45

Erbol.- En medio de la polémica por las largas listas de útiles escolares que se publican en redes sociales, el Director Departamental de Educación La Paz, Carmelo López, aseguró que no está permitido exigir esta cantidad de materiales y que los profesores deben pensar en la realidad. “No está permitido hacer comprar tantas cosas”, dijo López en el programa La Mañana en Directo de ERBOL, a tiempo de aclara que tampoco se puede direccionar la marca de los materiales escolares exigidos. En particular, la autoridad fue consultada de un caso viral en redes sociales, en el cual se pidió 49 ítems de material escolar para primer año del nivel inicial de un colegio de El Alto. “49 materiales creo que es muy exagerado y, en consecuencia, eso no podemos permitir”, aseveró el Director Departamental. “Los maestros tienen que adecuarse a la realidad y pedir lo que corresponda, y no podemos permitir exageradamente”, agregó. Anunció que, de encontrarse irregularidades, la obligación de la Dirección Departamental de Educación será intervenir las unidades educativas, ya sean públicas, privadas o de convenio. De todas maneras, proporcionó la línea telefónica 71518807 para hacer las denuncias respectivas.