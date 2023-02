Oposición denuncia que el MAS elabora entre 4 paredes el reglamento para las Elecciones Judiciales





15/02/2023 - 17:55:21

Página Siete.- Senadores y diputados de la oposición denunciaron que el MAS “elabora entre cuatro paredes” el reglamento para las Elecciones Judiciales de octubre para tener a “jueces serviles”. Desde la Comisión de Justicia Plural, informaron que en estos días presentarán “un borrador” para la preselección de los aspirantes. El senador oficialista Luis Flores indicó que para la etapa de preselección de candidatos se buscará el “consenso con la oposición”. Asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no fueron convocados por sus pares del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la redacción de esa norma. “Todo eso se ha hecho con la participación exclusiva y excluyente del MAS, no hubo ninguna convocatoria (a la oposición) que nos hayan hecho”, denunció el diputado de CC Carlos Alarcón. El senador oficialista Luis Adolfo Flores confirmó en la semana que la Comisión de Justicia, que él preside, presentará en estos días un borrador de reglamento para la preselección de los aspirantes a las Judiciales. Flores agregó que la propuesta será socializada en diferentes espacios y que serán convocados juristas del país, que no tuvieron militancia política hace cuatro u ocho años, para que hagan sugerencias sobre esta labor. Se tiene previsto que ese reglamento sea aprobado en marzo. No obstante, el diputado Alarcón se mostró crítico ante estos anuncios de Flores. “Es un mareo de la perdiz para tener jueces serviles al MAS, como los tienen ahora, son malabarismos, camuflajes, pantallas que hacen y utilizan para seguir teniendo un sistema podrido de justicia”, indicó. “Entre cuatro paredes” El senador de Creemos Henry Montero, miembro adscrito a esa Comisión, ratificó que tampoco conoce ese borrador y que a su juicio se elaboró entre masistas. “No tenemos ningún conocimiento de ningún reglamento previo. Están trabajando entre cuatro paredes y seguramente será para tener un reglamento que sea la medida del MAS y para que un masista pueda ser seleccionado dentro de las ternas. Se pretende tener a la justicia sometida”, puntualizó a Página Siete. Andrea Barrientos, de CC, y que forma parte de la Comisión de Justicia Plural, ratificó que los asambleístas de la oposición no fueron llamados para redactar ese reglamento. “No nos han convocado”, corroboró. Este medio intentó este miércoles contactarse con el senador Flores para conocer su versión sobre las denuncias de la oposición, pero no respondieron ni él ni sus asesores. El diputado de CC José Luis Porcel no descarta que asambleístas “arcistas y evitas” se unan para aprobar ese reglamento por mayoría en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Serán desconocidos” Audalia Zurita, del grupo de abogados que impulsa la Reforma Judicial a través de un referendo ciudadano, teme que para las Elecciones Judiciales previstas para octubre se postulen “personas absolutamente desconocidas”. “Nos van a presentar nuevamente a 180 o 200 postulantes seleccionados, personas absolutamente desconocidas en el ámbito profesional, pero que pueden tener la aprobación y el visto bueno de los gobernantes o quienes ejercen el poder político”, complementó Zurita. Sobre el tema, el senador Flores, de la Comisión de Justicia Plural, anunció en conferencia de prensa este miércoles que consensuarán con la oposición y organizaciones sociales, la lista de precandidatos para las Judiciales. “En consenso, primero entre nosotros los (legisladores) del MAS-IPSP, consensuando con la oposición, (realizando) una buena convocatoria transparente, y por supuesto, con las organizaciones e instituciones sociales del país, estamos hablando de la Universidad Boliviana, del Colegio de Abogados y otras instituciones que puedan coadyuvar a esta temática”, aseguró. La ALP tiene hasta el 31 de mayo para entregar al TSE, la lista de candidatos a las Elecciones Judiciales. Desde la Comisión de Constitución, su presidente, el diputado masista Juan José Jáuregui dio cuenta de que ya se reunieron con representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el proceso eleccionario de octubre. Las elecciones de autoridades judiciales de octubre serán las terceras de este tipo en Bolivia, después de las experiencias de 2011 y 2017, y que fueron calificadas como fallidas por los expertos y la población.