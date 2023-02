Creemos insta a los cruceños a no permitir un golpe judicial a la Gobernación de Santa Cruz





15/02/2023 - 17:52:04

El Deber.- Asambleístas departamentales de la bancada de Creemos en Santa Cruz advierten que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con la ayuda del Órgano Judicial, pretenden alejar del cargo al gobernador Luis Fernando Camacho en la audiencia de Acción de Cumplimiento de este jueves 16 para tomar el control de la Gobernación. La asambleísta Paola Aguirre (Creemos) afirmó que, hasta la fecha el gobernador no recibió la notificación de la audiencia. Considera que respondería a una estrategia del MAS para ganar tiempo y distraer con las festividades del carnaval, como parte de una maniobra para ejecutar un “golpe” a la Gobernación. “El MAS, el jueves, a las 8:30, pretende acudir a dos vocales, para que estos sobrepongan su voluntad por encima de la del pueblo cruceño, de sus más de 850 mil ciudadanos que decidieron elegir a Luis Fernando Camacho como gobernador en ejercicio”, expresó Aguirre. En ese sentido, instó a los cruceños a no permitir que se despoje de su cargo al gobernador, ya que, si llega a consumarse, cree que otras autoridades electas podrían correr con la misma suerte al estar expuestas ante “cualquier proceso forzado”. “Le decimos al Gobierno de Luis Arce que el pueblo cruceño no está dispuesto a ver su voto ultrajado, no está dispuesto a permitir que dos miembros de un Órgano Judicial que no es independiente y tampoco imparcial humillen y ultrajen el voto que los cruceños depositaron en las urnas para elegir a un gobernador y para elegir a un vicegobernador; no permitamos que el MAS consume este grave golpe a la democracia y a la institucionalidad cruceña”, demandó Aguirre. La audiencia de la Acción de Cumplimiento que interpusieron los asambleístas del MAS está fijada para este jueves 16 a las 8:00. A través de esta acción se busca que se ordene al vicegobernador Mario Aguilera asumir la suplencia ante la controvertida ausencia por la detención de Luis Fernando Camacho.