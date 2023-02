El litio pone en aprietos a Arce y a su hijo: Evistas anuncian comisión para investigar y opositores protestas





15/02/2023 - 17:39:18

Página Siete.- La denuncia de supuestos negociados del litio, ponen en aprietos al presidente Luis Arce y a su hijo Marcelo Arce Mosqueira. Parlamentarios del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición anunciaron una investigación y hasta protestas, para resguardar el recurso natural. Ayer, el diputado del MAS Héctor Arce mostró correos, fotos y audios que supuestamente prueban la sindicación en presuntos negociados sobre el litigio. El parlamentario oficialista Renán Cabezas indicó que hay indicios suficientes para investigar los presuntos negociados que vincularían a Arce y a su hijo. Añadió que no se permitirá que ningún funcionario ni político del Gobierno negocie “entre familias” los recursos naturales como si fueran de su propiedad. “Estamos hablando del hijo del primer mandamiento. (...) El Estado no puede ser un feudo de un feudo de familias (...), por eso pedimos al ministerio y viceministro que quieren minimizar la información, más bien impulsen la investigación. Aquí en la Asamblea conformaremos una comisión interpartidaria para que se dé con la verdad de los hecho”, dijo Cabezas, en contacto con la prensa. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lisa Claros llamó a la población potosina a estar alertas para defender el recurso natural. Además cuestionó que Arce y su hijo estén vinculados en supuestos negociados con empresas para la explotación del mineral. “No permitiremos como potosinos que este recurso sea saqueado. Como departamento de Potosí, a través de Comcipo, hemos anunciado medidas de hecho, ya tiene una plazo el señor Arce para que pueda responder y no se siga haciendo negociados de él y de su hijo. (...) Desde aquí convoco a la unidad del pueblo potosino y orureño para defender nuestro recurso tan importante”, sostuvo. La senadora masista Elena Aguilar anunció acciones de fiscalización al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, por la denuncia contra Arce Mosqueira. Agregó que como Potosí, serán los guardianes para cuidar el litio. “Ayer, nos anoticiamos de que el señor Marcelo Arce Mosqueira, hijo de nuestro presidente hubiera hecho lobby con la empresa Lilac, con el señor Vivas Kumar para que pueda hablar con nuestro presidente. (...) Queremos decir tácitamente que como potosinos somos guardianes del recurso natural del Salar de Uyuni y no vamos a permitir que una mano negra pueda estar al rededor de toda esta riqueza”, indicó.