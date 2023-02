Denuncia: Médico de Camacho salvó la vida de cocalero César Apaza; Chonchocoro no tiene médicos





15/02/2023 - 17:36:17

El Deber.- La revisión que realizó el médico del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al cocalero César Apaza, permitió que este fuera trasladado de emergencia al Hospital de Clínicas, ya que en el penal de Chonchocoro no existe un profesional de la salud que atienda a los internos, denunció, Evelyn Cossío, abogada del dirigente de Adepcoca. “Ayer (martes 14 de febrero) el señor César Apaza, aproximadamente a las 20:45, ha presentado una descompensación en su celda. Tomando en cuenta de que en el penal de Chonchocoro no existe un médico que pudiera asistirlo, se solicitó que pueda ser revisado por el médico del señor Camacho, quien ha sugerido el traslado inmediato hasta sala de emergencias”, relató la abogada Cossío. La madrugada del 22 de septiembre de 2022, en un aparatoso operativo policial, César Apaza, presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, fue aprehendido en puertas del mercado cocalero por una decena de policías que utilizaron una fuerza desmedida para someter al dirigente campesino. Dos meses después, en noviembre de ese año, sin previo aviso fue trasladado del penal de San Pedro a Chonchocoro, ubicado a 3.900 metros sobre el nivel del mar. “Ante la ausencia de ambulancias se constituyeron bomberos, a los efectos de trasladar a César Apaza hasta el hospital de Clínicas, él ha ingresado a las 11:45 de esta mañana, después de haber hablado con la médico que lo ha tratado, ella nos informa que ha sufrido una embolia, tiene una paralización del lado izquierdo de su cuerpo. En el contacto que he tenido con el señor César Apaza él no habla, no reacciona, está prácticamente inmovilizado”, relató la abogada sobre el estado de salud del dirigente cocalero. Los Yungas de La Paz se encuentran a 1.300 metros sobre el nivel del mar, César Apaza viene de esa región, pero fue llevado hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar, en el penal de Chonchocoro y le provocaron un estado de salud irreversible, según acusa la abogada Cossío, "por una decisión arbitraria y abusiva del director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias". “A raíz del traslado abusivo y autoritario, que ha generado el director de régimen penitenciario (Juan Carlos Limpias), trasladándolo desde el San Pedro hasta Chonchocoro, que se ha dado un estado de estrés en el señor César Apaza, le han alterado los nervios y él ha venido presentando fuertes dolores de cabeza durante todos estos meses y sencillamente se le ha negado el acceso a ser atendido médicamente”, acusó más adelante. También detalló que el día de su aprehensión fue golpeado por una decena de policías que le dejaron secuelas y durante estos cinco meses la familia y los abogados solicitaron al fiscal que pueda ser atendido médicamente y siempre le negaron los pedidos. La familia acudió en reiteradas oportunidades a la médico del penal, Narda C.C., hoy detenida en Miraflores por avalar la salida del reo Felipe Edvaldo Menezes Iglesias, y esta les negó toda posibilidad de que sea atendido. “La médico siempre se ha limitado a decir que no presentaba lesiones graves, que su estado de salud no era grave, en esas circunstancias se ha negado sistemáticamente salir del penal para recibir atención médica y a consecuencia de eso, hoy tenemos que lamentar el estado crítico que está atravesando el señor Apaza”, concluyó la abogada.