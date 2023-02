Gobierno rechaza reapertura de la Normal Católica; la Iglesia reivindica la pluralidad y pide reconsiderar





15/02/2023 - 17:25:14

Erbol.- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) informó que el Gobierno, mediante el Ministerio de Educación, rechazó una solicitud para la reapertura de la Normal Católica, sin embargo, la Iglesia Católica pide que haya una reconsideración, considerando que Bolivia es un Estado Plurinacional, donde existe libertad de conciencia y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. La CEB recordó que el Gobierno instruyó el cierre de la Normal Católica en 2010 después de 65 años de existencia, pero en diciembre de 2022 se solicitó su reapertura, en un contexto donde la sociedad boliviana reclama contra la imposición de una malla curricular. El argumento del Ministerio de Educación consiste en que el Estado asume para sí la responsabilidad de la formación e instrucción de maestros, explicó Jorge Fernández, secretario ejecutivo del área de Educación de la CEB. La CEB consideró que la decisión del Ministerio “vulnera no sólo el derecho de la Iglesia Católica a formar sus propios profesores, de acuerdo a las creencias”, sino también el derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación para sus hijos que refleje sus valores, ideas y convicciones. “Es importante hacer notar que este pedido no solo representa un interés particular legítimo, es importante que existan escuelas con distintas orientaciones religiosas morales y filosóficas que reflejen la pluralidad de la sociedad boliviana. No puede imponerse solamente una currícula. Eso no es educación, es adoctrinamiento”, agrega el comunicado. El Monseñor Fernando Bascopé, presidente del Área de Educación de la CEB, pidió que haya diálogo con el Ministerio de Educación, para que nuevamente se reconsidere el problema. “Hay diferentes creencias, en este caso religiosas, formas de pensar y una de ellas es la Católica que somos la mayoría y al mismo tiempo somos aproximadamente el 20% de la educación que realizamos en nuestros colegios de convenio y privado”, añadió el Monseñor. Reivindicó el derecho de seguir formándose como cristianos católicos.