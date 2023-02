Ven dilación del TSJ al no pronunciarse sobre una apelación y tres proposiciones acusatorias contra Añez





15/02/2023 - 12:32:57

Página Siete.- La defensa de la expresidenta Jeanine Añez y opositores observaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todavía no se pronuncie sobre una apelación presentada contra un juez alteño que se declaró competente para juzgar en la vía ordinaria a la exmandataria en el caso Senkata y, también, sobre la devolución de tres proposiciones acusatorias que mandó una comisión legislativa obviando al pleno de la Asamblea. Anunciaron que alistan una acción de cumplimiento. “Esa decisión del juez (Marco Amaru) que ha sido objeto de apelación (por la defensa de Añez) se tiene que resolver sí o sí. El juez se declaró competente y debe decirle al Tribunal Suprema de Justicia (TSJ) que ellos no son competentes, pero su decisión no puede ser ejecutada porque aún es objeto de apelación (de la defensa)”, explicó el abogado Luis Guillén, del grupo de juristas que defienden a Añez. El 24 de enero, el juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para juzgar a Añez por la vía ordinaria en el caso Senkata y solicitó al TSJ remitirle todos los antecedentes descartando así un juicio de responsabilidades para la exmandataria. Alaín De Canedo, otro de los abogados de Añez, añadió que ante la decisión del juez Amaru presentaron además una nota a la Comisión de Justicia Plural y al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Jerjes Mercado, para que cumplan la Constitución Política del Estado, la cual indica que cuando existe un requerimiento acusatorio (como el que se presentó contra Añez). “Eso tiene que ser tratado por la Asamblea y ese procedimiento están incumpliéndolo desde 2021”. El 8 de enero, cuando se conoció que la Fiscalía buscaba ampliar el proceso contra Añez, por el caso Senkata, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga denunció que la exautoridad estaba siendo procesada dos veces por el mismo hecho, al recordar que el primer caso fue presentado ante la ALP. Sobre tres proposiciones La defensa de Añez evalúa presentar una acción legal en contra del TSJ que aún no se pronuncia sobre la devolución de tres casos de corte sobre Añez que le envió la Comisión de Justicia Plural, obviando al Pleno de la Asamblea. “Desde la defensa legal, si el Tribunal (Supremo de Justicia) incumple (con la norma), veremos el presentar una acción de cumplimiento”, confirmó Guillén para quien el accionar de los miembros de dicha comisión es ilegal, por no haber puesto en consideración su informe ante el Pleno del Legislativo. El martes 7, dicha Comisión devolvió las tres proposiciones acusatorias contra Añez al TSJ por “inexistencia de pruebas” que respalden que ella “haya sido presidenta”, quitándole el derecho de ir a un juicio de responsabilidades. Página Siete intentó conseguir la versión del senador del MAS y presidente de la Comisión de Justicia Plural, Luis Adolfo Flores, y pese a un compromiso inicial de que atendería el llamado, no pudo ser ubicado después. La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos, que también forma parte de dicha comisión, informó a este medio que como oposición hicieron los pedidos a la directiva de la Cámara Legislativa para que las tres proposiciones acusatorias, además del referido a Senkata, “retornen a la Asamblea”. El abogado De Canedo afirmó que dicha Comisión de Justicia Plural obró al margen de la ley. “Ellos no tenían que remitir nada al Tribunal Supremo de Justicia y no tenía que hacer ese tipo consultas”. Guillén confía en que el TSJ devolverá a la ALP las tres proposiciones acusatorias de Añez, para que el Pleno se reúna y emita una decisión. El 19 de enero, cinco días antes de que el juez Amaru se declarara competente para enjuiciar a Añez, el ministro de Justicia, Iván Lima, ya había anticipado que la expresidenta sería procesada por el caso Senkata y que alistaban otro proceso, pero por el caso Sacaba contra la exautoridad.