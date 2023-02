Policías heridos en Santagro: Nos atacaron en una emboscada, pero estamos vivos





15/02/2023 - 12:27:26

El Deber.- Sucedió en la propiedad Santagro, en la jurisdicción de Ascensión de Guarayos, cuando de pronto un grupo de encapuchados armados atacó al descuido a policías que realizaban un reconocimiento y registro dentro de investigaciones por robo agravado perpetrado por avasalladores. El ataque dejó cuatro uniformados heridos de gravedad que fueron trasladados a nuestra capital y hoy reciben atención médica en la clínica Figueroa. Sin embargo, de manera oficial, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Julio César Cossio, en rueda de prensa informó que no hubo emboscada a los policías ni detenidos. Tampoco se dio a conocer sobre policías heridos y que permanecen internados en una clínica. EL DEBER llegó hasta la sala 9 del segundo piso de la clínica Figueroa, donde permanecen internados recibiendo atención médica los policías Erick Magno Figueredo, Brayan Rodrigo Ávalos, Marcelo Molina Suárez y Henrry Huaycho Usnabo. Presentan heridas en las costillas, hombros, espaldas y brazos. Según los primeros reportes médicos, sufrieron traumatismo y están siendo sometidos a estudios y pericias como radiografías y otros. Además están recibiendo atención con sueros y otras medicaciones según sus diagnósticos. Fue un ataque al descuido Las heridas fueron provocadas por el ataque con piedras, palos, impactos de petardos, de bombas molotov y bazuca, fabricada de manera artesanal, además de otras armas. Los agentes cumplían la misión de hacer reconocimiento en los predios por órdenes superiores. Contaron que “fue un ataque al descuido, una emboscada y todo empezó a eso de las nueve de la mañana. Eran unas 200 personas encapuchadas, estaban armadas con piedras, palos, machetes, bazuca artesanal, petardos. Nosotros nada pudimos hacer. Queríamos poner orden, pero no se podía hacer nada porque eran muy violentos y numerosos, pero estamos vivos”, contó una de las víctimas. Otro dijo que eran 35 efectivos los que realizaban la labor. “Nos replegamos y como pudimos llegamos a Santa Cruz de madrugada, el grupo se quedó y tomó esa propiedad”, dijo otro de los heridos que es atendido en la clínica. Los efectivos llegaron la madrugada de ayer y los cuatro fueron internados entre las 8 y 11 de la mañana. Circularon versiones de que un policía había desaparecido en el monte tras la emboscada, sin embargo esa situación quedó descartada. EL DEBER conoció que el coronel Julio César Bejarano,que estaba al mando del contingente policial, incluso trató de hablar pero el grupo armado se lo impidió y también lo golpeó. De la Escuela Básica, sin armas EL DEBER pudo conocer que los policías que fueron emboscados son recién egresados de la Escuela Básica Policial. “Son jóvenes que estaban sin armas de reglamento, son obedientes y estaban cumpliendo órdenes. Incluso no han recibido sus primeros sueldos, estaban sin recursos pero son obedientes porque son nuevos” reveló un jefe policial. Mientras recibían atención médica los heridos coincidían en no preocupar a sus familiares ni ser una carga por la situación que vivieron en los predios agrícolas. Un pequeño enfrentamiento El director de la Felcc, coronel Julio César Cossio, en rueda de prensa al mediodía de ayer se refirió al caso de Santagro. Manifestó que en esa propiedad agrícola se realizaban pesquisas de denuncia de robo agravado y lesiones. Fue así que el 3 de febrero para realizar tareas de registro del área de 1.800 hectáreas y para llegar a establecer la verdad de los hechos, se envía un contingente de 270 efectivos. El jefe policial aseguró que por orden fiscal se ampliaron las investigaciones en el lugar, pero regresó un contingente y quedaron 50 efectivos para continuar con las tareas. “En los alrededores de Santagro existe un pequeño enfrentamiento entre algunos comunarios y servidores públicos, para evitar mayores enfrentamientos se decide retornar por la colonia Piraí”. Cossio afirmó que “hubo un pequeño enfrentamiento y ante esto los policías retornaron, no hubo emboscada, en ningún momento”. El jefe de la Felcc afirmó que hay algunos policías con contusiones por la acción de algunos comunarios con petardos y otros, pero que tampoco existen detenidos. Dijo que se derivaron informes a la Fiscalía para que se amplíen las pesquisas por todo lo ocurrido.