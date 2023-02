Dirigente encarcelado de Adepcoca sufre embolia; abogada responsabiliza al Gobierno





15/02/2023 - 12:16:01

Página Siete.- César Apaza, dirigente encarcelado de la Asociación Departamental de Productores del Coca (Adepcoca), sufrió una embolia y está internado. La abogada Evelyn Cossío responsabilizó al Ministerio de Gobierno por el estado delicado de su salud, debido a que no fue atendido oportunamente en en penal de Chonchocoro. Apaza fue el presidente de Autodefensa de Adepcoca durante los conflictos por el mercado de Villa Fátima. El dirigente fue arrestado en septiembre. En ese entonces, su defensa denunció que fue “torturado por policías” y posteriormente le dieron detención preventiva en San Pedro y en noviembre fue trasladado a Chonchocoro. “El señor César Apaza, ayer, presentó una descompensación, se hizo la gestión para que sea trasladado la Hospital de Clínicas, ingresó a emergencia a las 11:45. El cuadro que presenta es una embolia, tiene parálisis total de lado izquierdo del cuerpo, no puede moverse, no puede hablar”, declaró Cossío, en contacto con Página Siete Digital. La jurista detalló que Apaza sufrió esta embolia a consecuencia de una acumulación de abusos en su contra. “El señor Apaza fue golpeado y torturado en el momento de sus aprehensión. Fue enviado al penal de San Pedro. De forma abusiva, el director de Régimen Penitenciario (Juan Carlos Limpias) ordena el traslado al penal de Chonchocoro. Esto ocasionó que decaiga en su estado de salud”, recordó Cossío agregó que al dirigente no se le permitía tener accesos a un especialista en Chonchocoro, para tratar su estado de salud. Aseguró que la Fiscalía no permitió que médicos externos lo puedan atender. “Responsabilizamos al Ministerio de Gobierno, porque desde ahí vino la orden de trasladar al señor Apaza a Chonchocoro. También responsabilizamos al fiscal Vladimir Bolívar, quien ha entorpecido la investigación y no permitido que el señor Apaza pueda tener la atención medica debida”, complementó.