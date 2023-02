Jair Bolsonaro anuncia su regreso a Brasil para liderar la oposición





15/02/2023 - 07:58:47

RT.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este martes en una entrevista con The Wall Street Journal desde Florida (EE.UU.) que pretende regresar a su país en marzo para liderar la oposición y defenderse de las acusaciones de incitar los ataques del pasado 8 de enero contra edificios gubernamentales en Brasilia. Bolsonaro viajó a Orlando el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato y de que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el liderazgo de Brasil, evitando así colocar a su adversario la banda presidencial. "El movimiento de derecha no está muerto y vivirá", señaló Bolsonaro, agregando que trabajará con sus partidarios en el Congreso y en los gobiernos estatales para impulsar lo que llamó "políticas proempresariales", así como para defender su agenda de lucha contra el aborto, el control de armas y otras políticas que, según él, van en contra de los valores familiares. Bolsonaro sigue sin admitir su derrota en las elecciones presidenciales y asegura que el proceso fue "sesgado". "No estoy diciendo que hubo fraude, pero el proceso fue parcial", expresó. El exmandatario, que perdió su inmunidad el 1 de enero, se enfrenta a 16 investigaciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y, por lo menos, a otras cuatro en el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasil. Entre las nuevas investigaciones, se añade una del STF por su supuesta implicación en los disturbios del pasado 8 de enero, cuando bolsonaristas radicales atacaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. Por su parte, Lula acusó directamente a su predecesor de participar "activamente" en aquellos disturbios.