Dengue: 3 bebés mueren por atención tardía debido al colapso hospitalario





15/02/2023 - 06:58:20

Página Siete.- En menos de un día, tres bebés de uno a cinco meses fallecieron con síntomas de dengue en Santa Cruz. En todos los casos, sus padres peregrinaron por ayuda desde el fin de semana y pidieron su internación, pero los regresaron a sus casas con Paracetamol o algún remedio. El Hospital del Niño cruceño reconoció que la cantidad de pacientes “sobrepasó” su capacidad de respuesta. “Llegué al Hospital del Niño con mi bebé de seis meses y no me quisieron atender. Les rogué y nada, rogué por una hora y media y nada. Había muchos pacientes “, declaró Eloy Gaspar, el padre del bebé que falleció el lunes en la tarde. El pequeño comenzó a sentirse mal el fin de semana y sus padres lo llevaron a una clínica el sábado, en el lugar le prescribieron Paracetamol para la fiebre de 38 grados. “Tenía fiebre, no bajaba y fuimos al Hospital del Niño. Ingresó como emergencia para que lo vean rápido, pero no recibió atención. (Mi hijo) era un bebé que no sabía lo que le pasaba, sólo lloraba, no era un niño (grande) que te avisa qué le duele”, dijo. Eduardo, el padre del segundo menor de edad que perdió la vida el lunes en la noche, contó que su esposa llevó el domingo a su hija de un mes de vida al centro municipal Vida y Esperanza. “Se sentía muy mal. Tenía fiebre. Mi esposa pidió que fuera internada porque estaba muy mal. La doctora que estaba de turno le dijo que no había espacio, le pidió llevar a la niña a otro hospital, pero no hizo nada. Ni llamó para ver si había campo en otro hospital para que sea internada”, relató. La temperatura de la niña no descendía y ante la emergencia la llevaron al Hospital Municipal Los Pocitos, pero en el trayecto la bebé falleció. “Le dio un derrame cerebral por la fiebre y los síntomas del dengue”, dijo. La familia llegó a Santa Cruz hace un mes para dar mejores condiciones a su bebé. Ahora necesita ayuda para regresar a su tierra y transportar el cuerpo. El tercer caso se produjo ayer a las 6:00 en el Hospital de la Pampa de la Isla. Una menor de cinco meses perdió la vida tras padecer por la fiebre. Las familias de los tres menores esperan los estudios de laboratorio para confirmar o descartar si el deceso se produjo a causa del dengue. De confirmarse se sumarían 15 víctimas en Santa Cruz y 21 a nivel nacional. En conferencia de prensa, una de las enfermeras del Hospital del Niño cruceño reconoció que fueron “sobrepasados” en su capacidad de atención. “Nos han rebasado los pacientes, en especial los graves. Al tercer nivel llegan los pacientes que realmente necesitan camas de terapia intensiva y los espacios no crecieron. Seguimos con el mismo nivel de camas, pese a que por el covid se instalaron nuevas”. Informó que las 12 camas de terapia intensiva están ocupadas. “Tenemos pacientes en reanimación, ayer (martes) teníamos 10 enfermos críticos y la situación no da para revisar a los 10. Quería revisar a un paciente que ya estaba internado y llegaba otro de mayor gravedad. Los niños llegan con epistaxis (hemorragia nasal) y sangrando. Se deben hacer las órdenes, llenar las fichas epidemiológicas y tomar los signos vitales. No alcanzan las manos”, sostuvo. La enfermera dijo que se necesita fortalecer los primeros niveles de atención y no sólo con médicos, sino con laboratorios. Esto se debe hacer no sólo en la ciudad de Santa Cruz, sino en los municipios de provincia. “Hay pacientes que llegan desde Porongo (que se encuentra a 40 kilómetros de la capital). La situación es de responsabilidad de los tres niveles”, afirmó.