Universidades deciden querellarse contra Max Mendoza y reconocen a Nakashima como ejecutivo de la CUB





15/02/2023 - 06:54:20

Correo del Sur.- Walter Junior Nakashima Puerta, elegido en mayo del año pasado, fue reconocido este martes como ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) por la “II Conferencia Nacional de Universidades” desarrollada en Sucre. Hubo incidentes con la dirigencia paralela de José Cruz, a quien no se le permitió el ingreso. Entre otras resoluciones, resolvieron que todas las universidades deben querellarse contra el exdirigente Max Mendoza. Nakashima, de 25 años de edad, lleva como estudiante desde el año 2017 cuando ingresó a la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), donde también es ejecutivo de la FUL. Reemplaza a Max Mendoza, el exdirigente de 55 años que fue enviado a la cárcel de San Pedro en mayo de 2021, después de ser denunciado por hechos irregulares como asumir un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) cobrando salarios, sin cumplir requisitos ni tener título profesional. Sin embargo, en enero de este año se benefició con detención domiciliaria. En una entrevista con CORREO DEL SUR, Nakashima dijo que entre sus primeras actividades a realizar buscará devolverle la institucionalidad a las universidades debido a que hay casas superiores que no tienen Federación Universitaria Local (FUL) y otras que sus dirigencias están prorrogadas. En el caso del paralelismo de dirigencia en la FUL de San Francisco Xavier, dijo que averiguarán cuál es la situación debido a que hay un amparo constitucional de por medio. Una vez con la documentación en mano, agregó, se hará un análisis para convocar a nuevas elecciones o reconocer a la actual FUL. Además, no descartó iniciar acciones legales contra Ubaldino Ramírez, quien habría ejercido cómo presidente del Comité Electoral de las pasadas elecciones estudiantiles, siendo funcionario de la Universidad, lo que está prohibido en los estatutos de la CUB, según sus palabras. Sobre el informe jurídico en el caso del proceso judicial que se está llevando contra Mendoza, Nakashima dijo que, tal como decidió la II Conferencia Nacional de Universidades, su sector también se sumará a la querella contra este exdirigente. Al respecto, el rector de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Walter Arízaga, dijo que el sistema de la Universidad Boliviana se declaró en estado de emergencia ante los fallos judiciales que están saliendo en La Paz a favor de Mendoza. “Nosotros vamos a accionar como querellantes, vamos a contratar a un bufete de abogados, se va a mostrar como querellante todo el sistema universitario en sí”, remarcó. CONGRESO EN TARIJA Entre las conclusiones de la “II Conferencia Nacional de Universidades” destaca la aprobación, por consenso mayoritario, de la realización del Congreso Extraordinario de Universidades, a realizarse en Tarija del 29 de mayo al 2 de junio de este año. El rector Arízaga dijo que la agenda de este congreso básicamente está relacionada con el informe de la Comisión Institucional y las modificaciones al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, que quedaron pendientes para su consideración en el último congreso realizado el pasado año en Potosí. INCIDENTES Antes de la instalación de la Conferencia Nacional de Universidades, hubo tensión, amenazas y fuerte vigilancia policial en puertas del Teatro Gran Mariscal, sede del evento. Finalmente no permitieron el ingreso de la dirigencia paralela de la CUB de José Cruz, tampoco de los líderes de la FUL Lealtad de San Francisco Xavier, debido a que no estarían dentro del marco de la legalidad de la universidad boliviana.