Anapo denuncia nueva violenta invasión a Santagro y pide garantías para la producción de alimentos





14/02/2023 - 20:39:03

Marcelo Aguilera, abogado apoderado del predio Santagro informó este martes en conferencia de prensa que la mañana del lunes 13 de febrero, un grupo violento de invasores tomó nuevamente terrenos productivos del predio Santagro pese a que este contaba con resguardo de 35 efectivos policiales. El hecho se da una semana después de que se realizó un operativo policial que logró el desalojó de los invasores de tierras. “Este grupo de más de 150 personas invadió nuevamente los predios de Santagro, ubicado en la zona de Las Londras, de manera violenta y portando armas. Agredieron al personal de la propiedad y los policías que resguardaban el lugar. Asimismo, realizaron daños materiales de consideración”, aseveró el abogado. Tras el hecho violento, las fuerzas policiales se replegaron y los invasores ahora están asentados en tierras donde hay más de 1.800 hectáreas con cultivos de soya y que en las próximas dos semanas deben iniciar el proceso de cosecha. La propiedad, que ya cuenta con medidas precautorias, es tierra que hace más de 20 años produce alimentos para el país y donde los productores hicieron importantes inversiones para la sostenibilidad de los suelos y la producción. En ese sentido, Aguilera acotó que los productores que cuentan con la posesión legal de Santagro continuarán con las acciones penales para que los invasores salgan de los predios y sean sancionados con todo el rigor de la ley. “Este grupo de invasores no cuenta con ningún documento que acredite un derecho de posesión; su actuación es ilícita e ilegal y, si no se sanciona, puede ser replicada en otros predios productivos que producen alimentos”, acotó Aguilera. También presente en la conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, expresó como sector productivo su profunda preocupación por esta nueva invasión que se ha dado a las tierras productivas del predio Santagro, donde existe una inversión en desmonte e infraestructura de al menos cuatro millones de dólares. "Exigimos a las autoridades de gobierno que actúen de forma inmediata y contundente para liberar este predio productivo de los invasores de tierras, quienes han actuado de forma violenta, flagrante y cometido un conjunto de delitos, como lesiones al efectivo policial y al personal del predio, además de amenazar y portar armas de manera ilegal, entre otros, sostuvo Flores. Exigió que se cumpla el compromiso del Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, de que no tolerará ningún tipo de invasión ni avasallamiento a tierras productivas. “Como productores necesitamos tener las garantías de que nos van a dar seguridad jurídica para continuar produciendo alimentos para el país”, acotó.