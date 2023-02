Ribera a Lima sobre denuncia contra hijo de Arce: ¿Usted va a hacer algo, o solo sirve para amedrentar mujeres?





14/02/2023 - 17:47:10

Página Siete.- Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, cuestionó si el ministro de Justicia, Iván Lima, hará alguna acción indagatoria con relación a la denuncia contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por supuestas irregularidades en la explotación del litio. “Señor Lima, el diputado Héctor Arce de su partido, ha denunciado indicios de corrupción contra el hijo del presidente Luis Arce. ¿Usted va a hacer algo, o solo sirve para amedrentar mujeres?”, señaló Ribera a través de sus redes sociales. La hija de Añez recordó que cuando ella fue denunciada por una supuesta legitimación de ganancias ilícitas, el ministro salió al frente de inmediato para exigirle rendir cuentas ante la justicia y no victimizarse. “Lo que corresponde es ir a la Fiscalía y rendir información y no victimizarse y no permitir que se distorsione la democracia, la democracia funciona si todos somos iguales ante la ley”, indicó Lima, hace unas semanas con relación a la denuncia contra la hija de Añez. En ese sentido, Ribera hizo alusión al “amedrentamiento a mujeres” por parte de la autoridad, en el sentido de exigir investigación sobre la situación de Añez y la reciente denuncia en su contra. Carolina Ribera aguarda que el ministro obre con la misma predisposición en el caso del hijo del presidente Luis Arce. La mañana de hoy el diputado del ala radical del MAS, Héctor Arce, denunció una presunta “mano negra” en la explotación del litio y apuntó contra Arce Mosqueira. El diputado Arce remitió la denuncia al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. “Presumimos que en el tema del litio hubo una mano negra, ha habido negociados bajo la oscuridad y debajo de la mesa para favorecer a algunas empresas. El hijo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira, está en estos negociados, ha estado en la cabeza”, aseguró el legislador evista, esta mañana. Señaló que tiene “serias sospechas” por la información que recibió. Para ello, mostró videollamadas y correos del hijo de Arce a empresas extranjeras, que datan entre 2020 y 2021.