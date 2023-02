Piden que desde Evo, Alvaro y hasta Canelas también sean citados por el caso Golpe I





14/02/2023 - 17:42:12

Página Siete.- Abogados, exministros, activistas y hasta campesinos afines al MAS consideran que desde los exmandatarios Evo Morales, Álvaro García Linera, pasando por los exministros Manuel Canelas y Javier Zavaleta, entre otros también deben ser convocados por el caso Golpe I. “Debería ser convocado Manuel Canelas, que es uno de los propiciadores de la reunión (de la Iglesia para buscar la pacificación), entre otros, pero además está Evo Morales, presunta víctima, también debería ser citado. Evo y Álvaro García Linera han sido citados a declarar, sin embargo no les han tomado sus declaraciones y eso está pendiente”, sostuvo a Página Siete Luis Guillén, uno de los abogados de la expresidenta Jeanine Añez. El documento “Memoria del Proceso de Facilitación de Diálogo 2019-2020” de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), publicado en 2021, cita a Canelas, “entonces ministro de Comunicación (como el) que solicitó a la Iglesia que colaborara en la pacificación del país, que se encontraba sumido en una creciente convulsión”. A ello se suma que en julio de 2021, el abogado Eusebio Vera, que defiende a los excomandantes militares Jorge Terceros y Gonzalo Jarjuri -acusados por el mismo caso- reveló que en enero de ese año Morales y García Linera fueron citados por la Fiscalía como “víctimas”, pero que no se tomó sus declaraciones. Inacción de la Fiscalía Juan Carlos Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, cuestionó la “inactividad del Ministerio Público con otros testigos porque tienen que declarar el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, entre otras autoridades y no vemos ningún movimiento de la Fiscalía para que eso se haga material, porque eran las principales entre comillas víctimas”, precisó. Lidia Patty pidió incluirlos No es la primera vez que se pide que incluyan a los otros actores del MAS para que también sean investigados por la Fiscalía. En junio de 2021, la exdiputada que presentó los procesos contra Añez y los opositores Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina también mencionó a Evo Morales, García Linera, Canelas e incluso al exministro Carlos Romero y al excanciller Diego Pary, que estaban en el gabinete de Morales en 2019. “Todos tienen que venir, también está nominado nuestro expresidente Evo Morales y García Linera como víctimas”, apuntó. El abogado Vera confirmó que en diciembre del año pasado pidieron por octava vez ante el fiscal Omar Mejillones, que sean convocados los exmandatarios Morales y García Linera como las supuestas víctimas en el caso Golpe I. Aún espera una respuesta del Ministerio Público. “Deben citar al gabinete de Evo” Por este caso, ya declararon la exsenadora Adriana Salvatierra, la exministra Teresa Morales y también la exdiputada Susana Rivero, que participaron en las reuniones con la Iglesia en 2019, pero otros creen que deben ser citados todos los ministros de Morales y hasta los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destituidos por Evo el 10 de noviembre de 2019. “Sería importante tener la declaración del Ministro de Defensa (en 2019 era Javier Zavaleta) y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, aseveró el abogado Guillén. El lunes, el actual alcalde de La Paz y exministro de Obras Públicas de Añez, Iván Arias, ratificó que ese gobierno fue constitucional, pero que además hubo un parlamento constitucional. “Sino tendrán que meter a la cárcel a todos los parlamentarios, a todos los senadores que constitucionalizaron a la señora Añez”. Zavaleta fue convocado, pero en el caso Golpe II como testigo donde ratificó que hubo insubordinación de los militares en 2019. El dirigente Mario Seña, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, afín al Movimiento al Socialismo (MAS), apoyó en las últimas horas que todos los actores de la crisis social de 2019 deben ser citados, al igual que los obispos, como pidió la Procuraduría. “Tienen que responder, nadie puede estar excluido de la justicia”. Desde Cochabamba, la representante departamental del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Lizeth Beramendi, señaló que el caso Golpe I “debe extinguirse” porque son “procesos de persecución político judicial y están siendo instrumento para encarcelar a la oposición boliviana y amedrentar a las instituciones que elevan su voz por la democracia como es la Iglesia”. Beramendi cree que en lugar del caso Golpe I, se debe iniciar el proceso por el fraude electoral de 2020, cuando se paralizó la transmisión de datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). “Cuando haya que procesar el fraude electoral, por supuesto que los dos exmandatarios Morales y García Linera tendrán que ir”. Rivero critica a Chávez La exdiputada del MAS, Susana Rivero, que en 2019, participó en las reuniones que buscaban la pacificación del país junto a la Iglesia, opositores, Conade y otros actores, lanzó un dardo al procurador del Estado, Wilfredo Chávez, que planteó el fin de semana que los obispos de sean convocados por el caso del supuesto golpe. “Tremendo alboroto provocó Procuraduría proponiendo que miembros de Iglesia católica declaren en un juicio cuando lo que se ha visto estos años es que no tienen nada que aportar. Normalmente se proponen testigos que contribuyan a las teorías de caso, no para lograr titulares”, escribió Rivero en su cuenta de Twitter.