Asamblea Legislativa no esperará recolección de firmas y preseleccionará candidatos para las elecciones judiciales este año





14/02/2023 - 17:36:55

Erbol.- Tras reunirse con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, Juan José Jáuregui, aseguró que la Asamblea Legislativa Plurinacional no esperará ninguna recolección de firmas y procederá a la preselección de candidatos a magistrados para llevar adelante las elecciones judiciales este año. “La Asamblea Legislativa no va a esperar ningún escenario plebiscitario ni menos de recolección de firmas para poder iniciar su labor”, dijo Jáuregui. El pronunciamiento del diputado se da cuando un grupo de juristas lleva adelante la recolección de un millón y medio de firmas, con el objetivo de modificar la Constitución mediante referendo. Según esta iniciativa, la preselección de candidatos a magistrados incorporaría a una comisión cuyos integrantes serían elegidos por instituciones de la sociedad, como colegios de abogados. El diputado Jáuregui explicó que la elección de nuevas autoridades judiciales debe estar completada antes del 3 de enero de 2024, fecha en que concluyen su mandato los actuales magistrados. En ese marco, estimó que la convocatoria para los postulantes a magistrados debe emitirse el 12 de marzo, aunque se podría prever otras fechas que permitan cumplir los plazos. Incluso habló de los primeros días de abril. Aclaró que aún no se ha citado a sesión para considerar el reglamento y convocatoria, pero manifestó que se recogerán directrices emanadas de entidades de la sociedad civil que están preocupadas por el tema.