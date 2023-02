5 de los mejores países del mundo para criar a los hijos: Hay uno en América Latina





14/02/2023 - 17:27:04

BBC.- La salud o la felicidad de los niños locales, la calidad de la educación, las políticas de licencia parental e incluso el número de espacios más verdes o parques infantiles. Estos son el tipo de factores en los que Unicef -la agencia de la ONU para la infancia-​​​​se enfoca en sus "boletines de calificaciones" sobre el bienestar infantil. Es importante tener en cuenta que sus clasificaciones solo analizan los países más ricos del mundo, que integran la OCDE. Pero sus hallazgos ayudan a pintar una imagen profunda de cómo es realmente criar niños en países de todo el mundo. Nos hemos basado en parte de esta investigación para tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los mejores lugares para criar a los niños o para ser un niño? Japón En el análisis de bienestar infantil de Unicef ​​de 2020, Japón ocupa el primer lugar en salud física, que analiza la mortalidad infantil y la obesidad. Y en el boletín de calificaciones más reciente de Unicef ​​en 2022, que analizó específicamente los entornos en los que crecen los niños, ocupa el segundo lugar en el "mundo que rodea al niño", una categoría que incluye aspectos como los espacios verdes urbanos y la seguridad vial. Japón también tiene niveles extremadamente bajos de contaminación del aire o del agua que afecta a los niños. También es uno de los países más seguros para las familias. La tasa general de homicidios de Japón es la más baja de cualquiera de los países analizados por Unicef: 0,2 por 100.000, lo que es una fracción de la de Estados Unidos (5,3), Canadá (1,8) o incluso Australia (0,8). El factor seguridad tiene un efecto enorme en la libertad de la que los niños pueden disfrutar, según Mami McCagg, originaria de Tokio y que ahora vive en Londres y presenta el podcast Bilingual News. "Los niños van solos a la escuela a partir de los 6 años", dijo. "Incluso en el centro de Tokio, los niños simplemente caminan y van a la escuela solos. Es completamente normal porque es realmente seguro. Nadie está preocupado por sus hijos porque no tenemos que estarlo", añadió. Japón también tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, pues ocupa el puesto 12 entre 76 países y regiones, según las evaluaciones de la OCDE en las que se basó Unicef ​​para sus datos. Y proporciona derechos generosos de licencia parental remunerada: unos 12 meses para cada uno de los padres. Estonia Si bien Estonia no se encuentra en la cima de la clasificación general de Unicef, tiene una calificación alta en varios aspectos importantes. Los niños están expuestos a menos contaminación del aire, menos contaminación acústica y menos pesticidas que en casi cualquier otro país rico. Tiene más espacios verdes urbanos que muchas otras naciones, incluidos EE.UU., Canadá o Australia, y es probable que los niños digan que disfrutan de las instalaciones de su vecindario, como los parques infantiles. Estonia también tiene la segunda tasa más baja de bebés que nacen con bajo peso entre los países ricos, lo que generalmente se considera un buen indicador de la calidad de la atención prenatal. Uno de los mayores atractivos es el sistema educativo de Estonia: los niños tienen mejores habilidades en matemáticas, ciencias y alfabetización que cualquier otro país, excepto los asiáticos. También se hace hincapié en las habilidades digitales. "Ya en los jardines de infantes hay robótica, tabletas inteligentes, etcétera, todos utilizados como parte del aprendizaje basado en el juego", dijo Anne-Mai Meesak, directora de proyectos de la junta de educación y juventud de Estonia que investiga los sistemas de educación temprana del país. Pero los beneficios del sistema van más allá. Un informe reciente de la OCDE encontró que el niño estonio promedio de 5 años es mejor en varias habilidades socioemocionales, incluida la cooperación con otros niños y la identificación de emociones, que los de EE.UU. e Inglaterra. También están muy por encima del promedio de la OCDE en habilidades como flexibilidad mental, memoria de trabajo e inhibición de impulsos. Luego está la licencia parental: Estonia tiene una de las políticas más generosas de cualquier país del mundo, con 100 días de licencia por maternidad, así como 30 días de licencia por paternidad, seguidos de 475 días de licencia por paternidad remunerada entre ambos, para dividir o utilizar a tiempo parcial hasta que el niño tenga 3 años. En 60 de esos días, ambos padres pueden quedarse en casa simultáneamente y recibir el pago. Cada padre también recibe 10 días hábiles por año de licencia parental remunerada para cada niño menor de 14 años.

España España ocupó el primer lugar en el ranking de Unicef sobre el entorno de los niños, con niveles especialmente bajos de morbilidad infantil debido a la contaminación del aire o del agua. Y a pesar de tener una oferta general más pobre en términos de servicios sociales, educativos y de salud, según Unicef, los niños en España tienen un bienestar notablemente alto: el país ocupa el tercer lugar en bienestar mental de los niños y el cuarto en habilidades académicas y sociales básicas. En particular, está a la par con los Países Bajos en términos de cuántos niños dicen que hacen amigos fácilmente (81%), mientras que la tasa de suicidio adolescente es una de las más bajas de los países ricos y menos de un tercio de la de EE.UU., Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Eso no sorprende a Lori Zaino, quien se mudó a Madrid desde Chicago hace 15 años. Ahora que es madre de un niño pequeño, dice que uno de los aspectos más refrescantes de la vida en España es cuánto abraza la cultura a los niños. "Aquí es socialmente aceptable llevar a tu hijo a todas partes: restaurantes, bares. Es totalmente normal ver a una familia con un niño pequeño caminando a medianoche", dijo. "Se quita mucha presión para mantener a tus hijos callados y relajados, para que no molesten a otras personas. En España, nadie se preocupa por eso", agregó. Luego está la licencia parental: tanto las madres como los padres obtienen 16 semanas de licencia pagadas con el 100% de su salario y después la madre puede tomar una licencia no remunerada de hasta tres años o reducir sus horas. Al igual que con los otros países enumerados, no es perfecto: la falta de cuidado infantil disponible es un problema especialmente importante. Un tercio de los padres desearía que hubiera mayor disponibilidad, la tasa más alta de cualquier país rico. Finlandia Finlandia, que ocupa el quinto lugar en general en el boletín de calificaciones más reciente de Unicef, obtiene una puntuación especialmente alta en dos de las tres categorías: número uno en "mundo del niño" (que analiza cómo el medio ambiente afecta directamente a los niños, como la calidad del aire) , y el número dos para "el mundo que rodea al niño" (que analiza los elementos del entorno con el que interactúa un niño, como escuelas, peligros de tráfico y espacios verdes). Es uno de los países con mejor desempeño del mundo en términos de alfabetización y habilidades matemáticas de los niños, y es muy probable que los padres trabajen su relación con el personal de la escuela de sus hijos. Su tasa de mortalidad de niños de 5 a 14 años es una de las más bajas del mundo, menos de la mitad de la de EE.UU. Y el país ofrece una licencia parental generosa, que incluye ocho semanas de licencia de maternidad remunerada, otros 14 meses de licencia parental remunerada que se dividirán entre los padres y una licencia adicional para el cuidado de los hijos que se puede usar hasta que el niño cumpla 3 años. Finlandia tiene, además, la mayor cantidad de espacios verdes urbanos por persona de cualquier país rico. ¿Qué pasa con los oscuros y fríos inviernos finlandeses? Son un precio que vale la pena pagar, dice Hadley Dean, un padre británico de cinco hijos que vive en el país escandinavo. "Simplemente te acostumbras, te vistes en consecuencia, tienes clavos en los zapatos cuando sales, y lo aprovechas al máximo. Y los veranos son absolutamente increíbles, porque tienes 22 horas de luz solar". Países Bajos En la parte superior de la lista general de Unicef para el bienestar de los niños se encuentra Países Bajos, que lo hace especialmente bien en términos de salud mental de los niños (es el número uno) y habilidades (donde ocupa el tercer lugar). 9 de cada 10 adolescentes de 15 años dicen tener una alta satisfacción con la vida, la proporción más alta de todos los países examinados por Unicef, y ocho de cada 10 dicen que hacen amigos con facilidad. Su política de licencia parental es un ejemplo. Incluye al menos 16 semanas de licencia de maternidad obligatoria y totalmente remunerada y hasta seis semanas de licencia de paternidad remunerada, además de la licencia parental no remunerada que se puede tomar hasta que el niño cumpla 8 años. Chile El país latinoamericano con mejor puntuación en el ranking de Unicef es Chile, aunque sus indicadores no son excepcionales y se ubica en el último tercio de la lista. Es el que tiene mejores resultados de la región en las pruebas PISA de la OCDE en ciencia y lectura, y la licencia parental es de 31 semanas en promedio, según Unicef, aunque en este país el derecho está mayormente volcado hacia las mujeres y no a los hombres que tienen hijos. La nación sudamericana es, asimismo, la que más transferencias económicas destina a las familias en el continente, por encima de Canadá o Estados Unidos, y más que países europeos como España. Si bien la violencia en el país, medida a través de la tasa de homicidios, es más alta que en el promedio de las naciones ricas, es la más baja de Latinoamérica.