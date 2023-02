El actor Danny Trejo se declaró en bancarrota por una millonaria deuda impositiva





14/02/2023 - 16:28:36

Infobae.- El actor californiano Danny Trejo se declaró en bancarrota este martes. La decisión tuvo que ver con la reorganización de sus activos para ayudar a lidiar con una deuda de aproximadamente dos millones de dólares en impuestos. En su declaración a TMZ, el protagonista de “Machete”, confirmó que tiene una deuda con el fisco ya que realizó reducciones erróneas en sus impuestos a lo largo de los años y finalmente llegó al punto dónde no puede realizar ninguna acción salvo declararse en bancarrota. Aunque aclaró que esta decisión no afecta a sus muchos negocios, incluido su sello discográfico, sus cafeterías/tiendas de donas y, por supuesto, sus famosos Trejo’s Tacos. El medio explicó que esas empresas son propiedad de corporaciones y LLC que creó para administrarlas, y les han asegurado que sus propios problemas financieros no son un reflejo de cómo están produciendo. Por el contrario, todos los indicios sugieren que a Trejo le está yendo muy bien en el mercado. DOCUSERIE El medio Canela TV., una plataforma de streaming gratuito de contenido en español, lanzará este jueves 16 de febrero un episodio más de su docuserie Mi Vida, el cual se centrará en el actor Danny Trejo, mejor conocido por las películas Machete, Desperado y Spy Kids, anunció Spoiler Time. En esta docuserie las estrellas “narran sus historias a través de fotos y videos” y “muestran al espectador material exclusivo de sus archivos personales, y comparten desconocidas anécdotas de aquello que alguna vez fue publicado en los medios”. Mi Vida constará de 10 episodios y por el momento ya se encuentran disponibles los de Kate del Castillo, Manolo Cardona, Jencarlos Canela, Julián Gil y Roselyn Sánchez. En este 2023, se estrenarán los episodios de William Levy, Guy Ecker, Ludwika Paleta, Gaby Espino y Trejo. LA SOMBRA DEL GATO La sombra del gato segunda película del director José María Cicala se estrenó en Hollywood en julio pasado, después de haber tenido su debut en Argentina a fines de diciembre de 2021. El film está protagonizado por Danny Trejo y el argentino Guillermo Zapata. En Estados Unidos el título fue traducido como Shadow of the Cat. El rodaje de la película comenzó a mediados del 2019, siendo rodada en distintos escenarios del interior de la provincia de Buenos Aires. De hecho, gran parte de las filmación se dio en la ciudad bonaerense de Lincoln. Su llegada al cine se dio casi dos años después de finalizada, debido a la pandemia y también por la resistencia que el director tenía con estrenarla directamente en plataformas de streaming. “El que me convenció fue mi amigo Guillermo Zapata, que además de un gran actor es uno de los productores de la película. Yo lo conozco y lo quiero mucho. Así que, cuando él me propuso participar de este film, no lo dudé”, le contó Danny Trejo a Teleshow sobre su participación en la película de Cicala. Y hablando de cómo es su personaje en el film, contó: “Soy un hombre aislado de la sociedad que se ocupa de cuidar a su único amigo, el Gato, que está encarnado por Zapata, al que le voy a tener que salvar la vida varias veces. La película es un thriller de suspenso fantástico”.