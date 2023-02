Dircabi alcanza $us 1,8 millones en la monetización de bienes incautados al narcotráfico





14/02/2023 - 16:06:11

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, resaltó este martes que la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) alcanzó $us 1,8 millones en bienes incautados en la gestión 2022. Según el titular de Gobierno, esta cifra es “extraordinaria” y marca un récord desde la creación de esa institución que antes era “mal administrada” y que solo tenía cementerios de vehículos. “Hemos generado la monetización abrumadora, mucho más alta (…) ya no queremos tener más chatarra, queremos tener platita para invertir en el pueblo boliviano”, indicó del Castillo durante la presentación del informe de Rendición de Cuentas Final 2022. Dircabi está encargada de administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, así como de la administración, control y monetización de bienes objeto de pérdida de dominio a favor del Estado. El director de Dircabi, Sergio Espinoza, aseveró que esta institución no quiere ser una “administradora de bienes” y que aspira a convertirse y que se la considere como una entidad de “afectación real” al narcotráfico. Explicó que para cumplir con este objetivo se trazaron varios compromisos. Uno de ellos tiene que ver con la monetización de los bienes incautados. Para la gestión 2022 se tenía como meta llegar a Bs 1.000.000, pero se superó las expectativas alcanzando Bs 12.857.278. “Hemos superado en 1.200% la meta trazada del año 2022, consideramos este resultado el suelo donde vamos a empezar a estructurar un cambio radical institucional que venimos gestionando, esto a pesar de la reducción de personal, a pesar de una gestión transitoria que ha manejado la institución de una manera muy improvisada”, explicó Espinoza. Afirmó que los recursos obtenidos fueron trasferidos a la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito se Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon), al Ministerio Público y un 20% se quedará con el Dircabi. ABI