Arce, en video, evoca impuestazo de Goni; en ese gobierno él era alto funcionario del Banco Central





14/02/2023 - 15:39:00

Página Siete.- A través de un video, el presidente Luis Arce apuntó contra el “impuestazo” decretado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) en 2003. Sin embargo, el actual mandatario, durante esa administración emenerrista, era alto funcionario del Banco Central de Bolivia (BCB). Según la hoja vida de Arce, publicada en el Ministerio de Economía, del 2003 al 2004 fungió como gerente interino de Operaciones Internacionales del BCB. El actual gobernante trabajó en la entidad financiera desde 1987 hasta el 2006, cuando fue nombrado ministro de Economía por el entonces gobierno de Evo Morales. “Recordamos 20 años del nefasto ‘Febrero Negro’ de 2003, cuando el gobierno de Goni decretó el ‘impuestazo’ al salario en un intento por poner el peso de la crisis en espaldas del pueblo, provocando enfrentamientos entre bolivianos con un trágico saldo de más de 30 muertos”, expresó Arce en su cuenta de Twitter, el pasado 12 de febrero. El jefe de Estado señaló que es importante rememorar los capítulos “funestos” de la historia, para que no se repitan. “Es necesario saber de dónde venimos para ser conscientes de la responsabilidad que tenemos todas y todos con nuestra patria, con el presente y futuro de nuestras hijas e hijos”, agregó. El analista político Rolando Schrupp manifestó que Arce está en una abierta campaña, para lo cual usa un discurso falaz y la posverdad. Aseveró que el mandatario no tiene moral para cuestionar a anteriores gobiernos, porque fue funcionario público en altos cargos toda su carrera. “Arce no puede criticar el neoliberalismo, porque es un mercantilista y es incoherente que critique las mismas medidas de las que él participó y ayudó a profundizar. Arce, como economista, nunca trabajo productivamente, fue un funcionario toda su vida”, enfatizó. Schrupp indicó que desde antes a los altos cargos no se accedía por meritocracia. Por lo cual, aseguró que el mandatario fue un alto funcionario del BCB “seguramente porque coqueteaba o era cercano a los gobernantes de turno”.