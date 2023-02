Magisterio emplaza a Pary a convocar diálogo o advierte con convulsionar La Paz





14/02/2023 - 15:02:26

Erbol.- El Magisterio realizó una protesta frente al Ministerio de Educación y entregó su pliego petitorio, mediante el cual da un plazo de 72 horas al ministro Édgar Pary para convocar a diálogo o, de lo contrario, se masificarían las movilizaciones desde el 6 de marzo en la ciudad de La Paz. “Vamos a convulsionar La Paz porque es la única manera que vamos a tener de hacernos escuchar”, manifestó el ejecutivo nacional Ludwig Salazar, a tiempo de señalar que para el 6 de marzo las protestas se reforzarán con profesores del interior del país. En la protesta se entrega las conclusiones el último ampliado de los maestros, que incluye la conminatoria a diálogo. Salazar reprochó que el Ministro hable de dialogar con los maestros, pero no convoque a reunión. Entre sus demandas, los maestros rechazan la nueva malla curricular por considerarla una imposición improvisada, pero también piden mayor distribución de ítems y presupuesto para la educación. El dirigente recordó que se ha instruido no aplicar la nueva malla curricular este 2023, debido a que no fue consensuada y carece de criterios técnicos, científicos y pedagógicos. Criticó que el Ministro no responda a demandas como de los ítems y se límite a desprestigiar la movilización de los maestros.