Rivero afirma que miembros de la Iglesia no tienen nada que aportar en caso Golpe I





14/02/2023 - 14:58:44

Erbol.- En medio de la polémica por la intención de la Procuraduría de que obispos sean convocados a declarar por el caso “Golpe de Estado I”, la exdiputada del MAS, Susana Rivero, señaló que los miembros de la Iglesia Católica no tienen nada que aportar en la investigación. “Tremendo alboroto provocó Procuraduría proponiendo que miembros de Iglesia Católica declaren en un juicio cuando lo que se ha visto estos años es que no tienen nada que aportar. Normalmente se proponen testigos que contribuyan a las teorías de caso, no para lograr titulares”, publicó Rivero en Twitter. La Procuraduría insiste en que obispos sean convocados a declarar por su participación en las reuniones desarrolladas en la Universidad Católica en noviembre 2019, donde se discutió salidas a la crisis política. Ahí también participó Susana Rivero como representante del MAS. Rivero consideró que Iglesia Católica tiene una posición política y mencionó que en “homilías arremeten dando línea contra el gobierno, órganos de Estado, siempre están al lado de grupos conservadores, mudos cuando secuestran personas en paros y por eso mismo no tienen nada que aportar”. Señaló que la investigación por el caso “Golpe I” debe avanzar con seriedad y objetividad.