Diputado evista acusa al hijo del presidente de negociado con el litio y remite el caso a la Fiscalía





14/02/2023 - 14:53:09

Erbol.- El diputado del ala “evista”, Héctor Arce Rodríguez, denunció este martes que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, ha entablado contactos con empresas internacionales para incurrir en un “negociado”, “lobby” y esquema de corrupción relacionado a la explotación del litio boliviano. Como pruebas, el diputado mostró correos electrónicos y un audio atribuido al hijo del presidente, donde se evidenciarían contactos que realizaba con empresas interesadas en el negocio del litio y que habrían clasificado en el proceso de selección que se realiza para adjudicarse el proyecto. “Tengo la hipótesis, con toda la información que tenemos, que lamentablemente el hijo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira, en estos negocios ha estado en la cabeza”, dijo Arce Rodríguez. Señaló que incluso, el hijo del primer mandatario aparentemente ya había comenzado estas negociaciones antes de que su padre sea elegido, porque en campaña ya sabían que sería el presidente. El diputado indicó que ha enviado esta información al presidente Luis Arce, para que no quede en la impunidad, pero también al Fiscal General del Estado para que inicie una investigación. Los contactos El diputado Arce mostró presuntos contactos que habría tenido Luis Marcelo Arce Mosqueira desde 2020, con representantes de empresas internacionales relacionadas con el litio. Señaló, por ejemplo, que mediante un correo electrónico Arce Mosqueira solicitó una reunión con la empresa Lilax, para exponer una presentación sobre oportunidades con el litio de Bolivia. Dijo que la presentación se hizo por Zoom. El legislador observó que los contactos con la empresa Lilac involucraban a un chileno, presidente de esa compañía para la región y que era asesor de Sebastián Piñera. Arce Rodríguez denunció también que el hijo del presidente tuvo contactos, incluso una reunión en Santa Cruz en 2021, con representantes de la empresa rusa Uranium One. Señaló que ambas empresas, Lilac y Uranium One, calificaron entre las seis para ser tomadas en cuenta en la selección de la tecnología para la explotación del litio. En otros correos, el diputado señaló que el viceministro Álvaro Arce se contactó con Vivas Kumar, quien sería amigo de Elon Musk, el empresario conocido como uno de los más ricos del mundo y dueño de Tesla. Esto habría sido con el objetivo de plantear una propuesta respecto al litio. Agregó que el hijo del presidente tiene fotos con Vivas Kumar en La Paz y en Chicago. Asimismo, el legislador difundió un audio en el cual –según asegura- habla Arce Mosqueira en una grabación enviada por Telegram. En dicho audio, se refiere a una visita de Vivas Kumar a Bolivia. Con esta información, el diputado Héctor Arce presume que “Luis Marcelo Arce Mosqueira hace de intermediario, del que hace las reuniones, contacta, hace el lobby de estas empresas con autoridades nacionales”. Señaló que el hijo del presidente facilitaría llegar a las autoridades como el ministro Franklin Molina, el viceministro Álvaro Arnez y el presidente de Yacimientos del Litio Bolivianos. En ese marco cuestionó, qué autoridad o mandato tiene el hijo del presidente para hacer este trabajo y preguntó hasta donde llega su influencia y el poder que detenta sobre el litio. Consideró que el Gobierno se está “derechizando” y actúa al estilo neoliberal, con negociones por debajo de la mesa. Pide garantías El diputado Héctor Arce advirtió que empezará a recibir amenazas por esta denuncia, por lo cual pedirá a instancias nacionales e internacionales que le otorguen garantías. “Cien por ciento seguro que voy a empezar a recibir nuevamente amenazas de muerte, inteligencia, que nos sigan de día y de noche vehículos o motocicleta rondando la casa donde vive mi familia y, probablemente, también un ataque feroz, brutal y sanguinario de esos ociosos de algunos ministerios para desprestigiar a este diputado nacional. Por esa razón pongo en manos del Ministro, de nuestro gobierno nacional la seguridad de mi persona y de mi familia”, manifestó.