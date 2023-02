Tres empresas liquidaron sus exportaciones con el nuevo tipo de cambio competitivo de Bs 6,95





14/02/2023 - 14:38:54

La Paz, 14 de febrero de 2023 (ABI). - Tres empresas privadas nacionales son las primeras que liquidaron sus exportaciones con la nueva medida del tipo de cambio “competitivo y estable” de Bs 6,95, que incentiva al sector, informó este martes el BCB. “Tres empresas privadas nacionales se convirtieron hoy en las primeras que concretaron la liquidación de sus exportaciones a través de cuatro transacciones, por un total de $us 4,4 millones, en el marco del contrato suscrito por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión”, indicó el Ente Emisor mediante una nota de prensa. El 8 de febrero del año en curso, el BCB y el Banco Unión firmaron el “Contrato sobre Políticas de Incentivo a las Exportaciones” que permite al Ente Emisor comprar dólares generados por ese sector a un tipo de cambio “competitivo” de Bs 6,95. Según los datos oficiales, el contrato permite también a los exportadores privados realizar en una sola entidad financiera todas sus liquidaciones, sin importar la cuantía; en tanto que la acreditación de sus recursos en sus cuentas se realiza en el mismo día, haciendo que todo el proceso sea mucho más ágil, transparente y eficiente. Otro beneficio al que accedieron las empresas que efectuaron su liquidación de exportaciones en esta jornada es que no incurrirán en ningún costo financiero al momento de movilizar su dinero desde el Banco Unión hacia otros bancos, como actualmente pagan por tratarse de transacciones de alto valor. “De esta manera, luego de la socialización efectuada con las diferentes cámaras de exportadores del país, se viene materializando exitosamente la medida lanzada por el BCB a través del Banco Unión”, resaltó el ente emisor. La medida fue diseñada para dar continuidad al ritmo de exportaciones alcanzado en las últimas dos gestiones, como en 2022 cuando se registró la cifra récord de $us 13.653 millones; además de coadyuvar a las políticas de reactivación, generación de empleo y crecimiento económico.