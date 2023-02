La Unión Europea agrega a Rusia y Costa Rica a lista de paraísos fiscales





14/02/2023 - 11:14:43

DW.- Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista de paraísos fiscales actualizada por la UE figuran dieciséis territorios: los cuatro añadidos hoy, Rusia, Costa Rica, Islas Vírgenes británicas e Islas Marshall; así como Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban. La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas. Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones. Costa Rica, por primera vez Costa Rica entra por primera vez en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE. En el caso de Rusia, han constatado que una nueva legislación adoptada en 2022 no respeta el compromiso de Moscú de abordar las partes perjudiciales de su régimen para sociedades "holding" internacionales de acuerdo con los criterios internacionales, a lo que se suma que con la agresión rusa a Ucrania el diálogo sobre cuestiones tributarias entre la UE y Moscú se ha paralizado. Es la primera vez que Rusia entra en la lista negra de la UE, aunque desde al año pasado figuraba en la conocida como "lista gris" de los países que incumplen los criterios europeos pero se han comprometido a hacer cambios, en concreto, por esta legislación sobre sociedades "holding". Por su parte, las Islas Marshall vuelven a la lista negra, en la que ya figuraron en 2018, porque al tener un tipo cero del impuesto de sociedades se teme que esté atrayendo beneficios a su jurisdicción sin que las empresas tengan una actividad económica real en el territorio. En tanto, las Islas Vírgenes Británicas entran por primera vez al no cumplir los estándares internacionales sobre intercambio de información fiscal.



Reacción de Costa Rica La web de la presidencia de Costa Rica explicaba la víspera en un comunciado, que la medida se debería "al incumplimiento con el compromiso adquirido por la anterior administración, de reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales antes del 31 de diciembre del 2022". "Según los lineamientos de la Unión Europea, las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar que se dé una 'competencia desleal' entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición", agragaba el Gobierno tico. "Aunque no se puede asegurar que se evitarán las sanciones por parte de todos los Estados miembros de la UE, el Gobierno (de Rodrigo) Chaves Robles sí está haciendo las coordinaciones para que el impacto sobre la inversión sea el menor posible", concluía prometiendo el comunicado.



Felicitación a Uruguay y Jamaica "Pedimos a todos los países en la lista que mejoren su marco legal y trabajen para cumplir los estándares internacionales de fiscalidad", dijo la ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE. Felicitó, por el contrario, a Uruguay, Jamaica, Macedonia del Norte y Barbados por haber logrado salir de la "lista gris" tras cumplir los compromisos que habían adquirido con la UE. La UE siempre ha insistido en que el objetivo de la lista es incitar a los terceros países a que hagan cambios en aquellos regímenes tributarios que incumplan los estándares internacionales y, desde que se puso en marcha en 2017, se han eliminado 140 regímenes considerados perjudiciales, según indicó hoy la Comisión Europea.