OTAN: Ucrania necesita más municiones en medio de una guerra de desgaste





14/02/2023 - 11:06:32

VOA.- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la posibilidad de que los aliados proporcionen aviones de combate a Ucrania "no es el tema más urgente ahora, pero es una discusión en curso". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, enfatizó la necesidad de proporcionar a Ucrania más municiones y completar las entregas prometidas de tanques y otros equipos pesados mientras los ministros de defensa de la OTAN y funcionarios de defensa de un grupo de aliados ucranianos liderado por Estados Unidos se reunieron para reuniones el martes en Bruselas. Stoltenberg dijo a los periodistas que las conversaciones llegan en un momento crítico y que los aliados "abordarán las necesidades urgentes de un mayor apoyo a Ucrania" el martes. "La próxima semana marcaremos el primer año de la terrible guerra en Ucrania, la invasión en toda regla de Rusia contra Ucrania", dijo Stoltenberg. “Y no vemos señales de que el presidente Putin se esté preparando para la paz. Lo que vemos es lo contrario: se está preparando para más guerra, para nuevas ofensivas y nuevos ataques”. Stoltenberg dijo que la posibilidad de que los aliados proporcionen aviones de combate a Ucrania "no es el tema más urgente ahora, pero es una discusión en curso". También dijo que las discusiones sobre la ayuda militar no se tratan solo de proporcionar a Ucrania los sistemas que aún no tiene, sino también de garantizar que los que tiene funcionen como deberían. “Esto se ha convertido en una guerra de desgaste y, por lo tanto, también es una batalla de logística y este es un gran esfuerzo de los aliados para poder obtener las municiones, el combustible y las piezas de repuesto que se necesitan”, dijo Stoltenberg. Al comienzo de la reunión del martes del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania liderado por Estados Unidos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Ucrania tiene "necesidades urgentes para ayudarla a cumplir con este momento crucial en el curso de la guerra" y pidió al grupo que intensifique su enfoque. . “El Kremlin todavía está apostando a que puede esperarnos”, dijo Austin. “Pero un año después, estamos más unidos que nunca, y esa determinación compartida ayudará a mantener el impulso de Ucrania en las próximas semanas y ayudará a Ucrania a recorrer el desafiante camino que se encuentra más allá”. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleskii Reznikov, estuvo en Bruselas para participar en ambos conjuntos de conversaciones con el fin de comunicar las necesidades de su ejército. Tuiteó antes de las reuniones que su agenda incluía la búsqueda de más reservas de municiones, la protección de los cielos sobre Ucrania, el entrenamiento de las fuerzas ucranianas y la estabilidad de la logística y el mantenimiento.