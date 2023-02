Arias piensa que es el próximo en la lista del caso Golpe I: Estoy aquí y no me voy a ir







14/02/2023 - 09:44:10



El alcalde Iván Arias sostuvo este lunes que “sé que vienen por nosotros”, pero, dijo, “estoy aquí” y “no me voy a ir” porque “voy a seguir trabajando por La Paz”, después que la Procuraduría General del Estado pidiera investigar a los obispos de la Iglesia Católica y sumara un cuarto juicio a la expresidenta Jeanine Añez que tiene seis prisiones preventivas y una sentencia de 10 años.

“Es una forma de perseguirnos, los bolivianos necesitamos paz, perdón, reconciliación, pero no, hay una insistente acción para buscar el pasado, herir, abrir más heridas, hacernos daño, no entiendo que es lo que busca. Lo de la Iglesia ya es preocupante; sé que vienen por nosotros, acaban de sacar un juicio a Janine Añez, donde todos los ministros están fuera, pero menos yo, es como decir, ahora venimos por ti, yo realmente estoy muy preocupado”, dijo el burgomaestre a los periodistas.

La Procuraduría General del Estado solicita a la Fiscalía que se cite a declarar a los obispos que fueron parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en noviembre de 2019, en el denominado caso Golpe I, por el delito de terrorismo.

Arias sugirió al gobierno de Luis Arce que su renovación sea para unir a los bolivianos y no para perseguir. “Los renovadores van por encarcelar a todo el que piensa diferente, ¿eso es la renovación que nos están proponiendo? Yo pido seriamente al Gobierno que piense, que el gobierno que planteó, que iba a ser diferente, pareciera que quiere renovar, no en su forma de actuar, no es su forma de unir a los bolivianos, sino es una forma de perseguirnos”.

La semana anterior, la Fiscalía admitió una nueva denuncia contra Añez y su gabinete ministerial, por el presunto daño económico por la venta de Jet Fuel A-I, autorizada por el Decreto Supremo No 4272, del 23 de junio de 2020, con lo que la exmandataria tiene cuatro juicios, seis prisiones preventivas y una sentencia de diez años.

“Al pueblo boliviano, al pueblo paceño, les digo, ¿vamos a seguir con esta lógica de confrontación?, ¿vamos a seguir con esta lógica de perseguir, encarcelar, desterrar, humillar, pisar, odiar?, ¿esa es la renovación?, no, yo voy a seguir trabajado por una La Paz en Paz, aquí estaré, aquí estoy, yo no me he ido, he ido las veces que me citan a la Fiscalía”, afirmó Arias.

El burgomaestre afirmó que no dejará la ciudad de La Paz y trabajará por los paceños. “Hoy nos quieren encarcelar; el pueblo paceño y el pueblo boliviano sabe cómo fue (en noviembre de 2019); yo trabajo por la patria, trabajo por la unidad, trabajo por todos los bolivianos, y aquí estoy, pueblo paceño, estoy aquí, no me voy a ir y voy a defenderme”.

Arias también dijo que tiene una veintena de procesos desde que asumió la Alcaldía de La Paz en mayo de 2021. “¿Ustedes creen que no es persecución?, tengo más de 20 procesos, cada vez me llegan más, ¿eso no es persecución?, hasta por las cosas más absurdas, de no haber ido a una parrillada de una subalcaldesa, eso lo ponen como persecución política, daño o acoso político, realmente cualquier cosa; hasta ahora he mantenido un prudente silencio, trabajo por La Paz y voy a seguir trabajando por La Paz, mi primer amor, mi primera entrega y mi primer esfuerzo es La Paz”.