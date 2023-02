Una veintena de casos que involucran a masistas están en la impunidad: Hay duras críticas





14/02/2023 - 08:57:36

El Deber.- Tras la liberación del militante masista Reynaldo Ezequiel, después de provocar un accidente de tránsito este fin de semana cuando se encontraba en estado de ebriedad (el segundo en cuatro meses), surgen críticas por la forma en que actúa el Órgano Judicial cuando se trata de militantes del MAS, a diferencia de la dureza con la que castigan a los opositores. Desde el propio partido oficialista, el diputado Héctor Arce, reclamó por la impunidad de la que gozan los miembros del MAS. “Hemos presentado, al menos, 15 denuncias penales por una serie de delitos que han cometido los servidores públicos. Entre los más destacados está el caso del exviceministro Wilder Quiroz, Angélica Ponce y Henry Nina, este último presidente de la ABC”. Según el legislador, de la denominada ala evista, “las investigaciones se mueven a un ritmo muy lento, lo cual nos preocupa”. Héctor Arce presentó denuncias contra funcionarios de Gobierno e integrantes de su propio partido. Ante la consulta, si hay impunidad en los casos denunciados respondió: “Con seguridad existe y el caso más notorio es el de Henry Nina, donde existe una protección del Órgano Ejecutivo para buscarle la impunidad al señor. También desde algunos sectores que han intentado amedrentarme y eso preocupa”. El 26 de agosto, el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y otros funcionarios fueron denunciados por recibir una presunta coima de Bs 18,2 millones de la empresa China Harbour Engeneering Company (Chec), para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez. Otro caso llamativo es la compra irregular de 41 ambulancias cuyo principal acusado es el gobernador potosino, Jhonny Mamani, quien guarda detención domiciliaria con derecho al trabajo. La asambleísta Azucena Fuertes cuestionó que luego de más de un año de investigaciones no hayan detenidos ni responsables y que también se haya rechazado investigar la adquisición de tres patrullas y una vagoneta. Un caso similar al de Ezequiel es el hecho de tránsito protagonizado en enero, en Sucre, por el diputado masista Jorge Yucra. Conducía un vehículo oficial y dejó herido a un motociclista. La familia del afectado denunció que el parlamentario no pagó los gastos médicos y que fue beneficiado con detención domiciliaria. En diciembre, el diputado Anyelo Céspedes, del ala evista, admitió la veracidad de un audio en el que revela “nexos” con el procurador Wilfredo Chávez. Además, hablaba de ayudar a la exalcaldesa Angélica Sosa por $us 200.000. A la fecha no se conocen avances de las pesquisas. Los casos de violencia hacia las mujeres son otros hechos que quedan en la impunidad, como sucedió con la denuncia de violación presentada en contra del senador Hilarión Mamani, del MAS. A este hecho se suma el caso de violencia física en la que incurrió el diputado Froilán Mamani; así como los insultos y violencia machista en los que incurrió el legislador masista Juan José Huanca en contra de dos opositoras. Algunos hechos son de data antigua, como la quema de buses PumaKatari y cuyo sospechoso, Jesús Vera, fue beneficiado por la justicia. También resultaron favorecidas las exministras Nemesia Achacollo y Felipa Huanca por el desfalco al Fondo Indígena. La corrupción en YPFB y en el Banco Unión son otros casos recordados por los opositores. Creemos adelantó que reunirá todos los casos que quedaron impunes para hacer una denuncia internacional, informó la senadora Centa Rek. “En Bolivia se tiene una justicia y Ministerio Público selectivo, donde funciona un menú y una orden a la carta que hace el Ejecutivo para la liberar a militantes del partido de Gobierno (MAS), a diferencia de la ciudadanía y oposición donde se tiene cárcel y persecución”, sostuvo el senador Erick Morón. Estos días, las críticas se centraron en el accidente de tránsito de Ezequiel y su liberación. “Miles peregrinan por justicia, miles pagan altas sumas a los abogados, miles son víctimas de criminales que están libres en las calles gracias a un sistema corrupto; miles lloran a sus hijas asesinadas que no tendrán justicia, miles sufriendo y ¡ahí está él, burlándose de todos, asco!”, escribió la periodista Claudia Soruco