Santa Cruz: Sube demanda de dólares en casas de cambio ante escasez de esas divisas





14/02/2023 - 08:38:14

El Deber.- Hay menos personas que quieren vender dólares en Santa Cruz y más gente que quiere comprarlos, coinciden los responsables de casas de cambio que se encuentran en el centro de la capital cruceña, donde desde hace más de tres meses se llega a pagar hasta Bs 6,97 por la moneda estadounidense. En un recorrido por estos negocios, este medio pudo constatar que el valor de compra del dólar oscila entre Bs 6,94 y Bs 6,96, aunque ese precio puede subir un poco más, dependiendo de la cantidad de divisas que quiera cambiar el ofertante. Quienes venden esta moneda son cada vez más apreciados por las casas de cambio y librecambistas, ya que la disponibilidad de dólares disminuyó en el mercado. “Desde el año pasado, se ha reducido la oferta de dólares hasta en un 50%. Cuando había más se pagaba desde Bs 6,93, ahora se oferta entre Bs 6,95 y 6,96”, dijo el responsable de casa de cambio 1. “Pagamos Bs 6,95 desde hace unos tres meses y dependiendo de la cantidad de dólares pagamos hasta Bs 6,96”, informó el encargado de la casa 2. “Están bien escasos desde hace unos tres meses y la gente los está buscando”. La oferta “ha bajado por lo menos en 30%”, agregó. “El Gobierno ha lanzado ese precio (de Bs 6,95) y nosotros lo estamos igualando, pero aquí pagamos hasta Bs 6,97, porque hay escasez de dólares”, indicó el representante de la casa 3. “En esta época siempre es así, desde diciembre hasta los primeros días de marzo, pero ahora hay un poco más de escasez. Se nota”, añadió. En esta época previa al Carnaval, como antes de fin de año, la población busca dólares para ahorrar o viajar al exterior, pero la escasez de esta divisa sumada a la inquietud que causó la propuesta del Banco Central de Bolivia (BCB) incrementó la demanda de la moneda estadounidense, coincidieron los entrevistados. Se prevé que a partir de marzo suba la oferta de dólares, junto con el inicio de la cosecha y la reactivación de las exportaciones de soya. “Hemos cambiado en los últimos días a Bs 6,96, porque hay mucho comprador, pero poca gente que venda dólares. Lo que dicen es que hay una tendencia a que suba el dólar”, manifestó el responsable de la casa 6. “Hace unas dos o tres semanas ha comenzado a subir la demanda de dólares de la población, porque se especula que el dólar va a subir”, sostuvo a su vez Eusebio Mendoza, representante de los librecambistas en esa zona. Medidas como el bono remesa, la ley del oro y un precio competitivo de Bs 6,95 por dólar del sector exportador, “lo único que ocasionan es que la gente se ponga nerviosa y empiece a sacar sus dólares del sistema financiero. Es lo que está pasando”, dijo Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. “Está claro que esto genera un efecto en la psiquis de las personas. En el sistema financiero se ha incrementado el uso de cajas fuertes en los bancos. La gente se da cuenta de que no hay una escasez de dólares en la economía, sino en el sistema financiero”,aseveró. El BCB aseguró que su propuesta para el sector exportador, de pagarles Bs 6,95 por dólar, no representa una competencia para el sistema financiero y que la afectación será menor, ya que el principal negocio de estas empresas está en la intermediación. Indicó, además, que los bancos “coordinan” para ofrecer al exportador un precio bajo por sus dólares. Consultada al respecto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia evitó referirse al tema. “La banca tiene dólares, pero solo vende a sus clientes”, contó el encargado de la casa 3. “El banco con el que trabajo ya no vende dólares, solo está captando”, acotó Mendoza. “Estamos hablando de una devaluación camuflada, porque están pagando más por el dólar, aceptando que hay una escasez de dólares”, sostuvo Suárez, quien consideró que la propuesta del BCB representa “el primer tipo de cambio diferenciado” del país. La oferta del BCB tiene como objetivo incentivar al exportador, pero se lanza en un momento en que las Reservas Internacionales Netas (RIN) mantienen una tendencia a la baja, mermadas principalmente por las importaciones de combustibles y de maquinaria para plantas estatales. “Una medida mucha más fuerte para incrementar las reservas sería la eliminación del ITF, para que la gente ahorre en dólares en el sistema financiero, dijo Suárez. “Alguna gente se asusta, pero yo les digo que todo está bolivianizado. El Gobierno así nomás no va a subir el dólar”, consideró el encargado de la casa de cambios 3.