Gobernador de Potosí enjuicia a denunciantes de las 41 ambulancias y ofrece de testigo a Evo





14/02/2023 - 08:03:23

El Deber.- El asambleísta Jaime Flores fue el primero en ser notificado con la querella criminal por difamación que abrió el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en contra de los que lo denunciaron por la compra irregular de las 41 ambulancias. En su memorial presentado a la Fiscalía, Mamani ofrece 33 testigos del “agravio” que sufrió, uno de ellos es el expresidente, Evo Morales. “El viernes fui notificado, no en mi domicilio, sino en la puerta de la comisión de Minería, en la Asamblea Departamental, por un proceso que se me abrió por el delito de difamación, bajo el argumento que mi persona habría difamado al señor gobernador, por la investigación de las 41 ambulancias y la fiscalización de los viajes que realizó estando con detención domiciliaria”, dijo el Asambleísta en contacto telefónico. A fines de diciembre de 2022 el juez potosino Raúl Raya determinó levantar las últimas restricciones que tenía el gobernador potosino y lo liberó de su detención domiciliaria y la obligatoriedad de firmar el arraigo. En enero de ese año EL DEBER publicó una denuncia sobre la compra irregular de 41 ambulancias que tenía el aval de Mamani. Flores no se enteró del juicio hasta el pasado viernes, cuando fue notificado y según sus declaraciones, la querella fue presentada el 6 de febrero, sin que él conociera del caso. Ahora la primera audiencia de conciliación se realizará el 15 de febrero. “Pero yo no tengo nada que conciliar, ¿qué puedo conciliar con ese señor?”, cuestionó el asambleísta. De acuerdo con la querella presentada por Mamani, él viajó los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022 a La Paz, a una reunión de autoridades departamentales por los preparativos del Censo 2024 y también habría estado en Cochabamba el último día, pero desmiente que hubiera participado del festejo de cumpleaños de Evo Morales en esa ciudad. “Lo raro de esto es que ofrece a 33 testigos de cargo, dentro los 33 están asambleístas del MAS y oposición y ofrece a Evo Morales como testigo, no sé cuál es la intencionalidad, yo creo que tiene la intención de acallar y desatar esta persecución política y judicial de parte de este señor que pertenece al MAS”, añadió Flores. Jhonny Mamani fue impuesto por Evo Morales como candidato del MAS a la Gobernación pese al rechazo campesino. Siempre recibió el respaldo del jefe de su partido, quien lo bautizó con el mote de “poncho blanco”. Sin embargo, en noviembre de 2022 Jhonny Mamani proclamó a la reelección a Luis Arce y desde entonces fue “congelado” por Morales.