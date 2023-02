Filtran portada de la nueva canción de Shakira contra Piqué





13/02/2023 - 19:12:06

Shakira sigue revolucionando la industria musical tras su separación de Gerard Piqué. Luego del lanzamiento de Te Felicito con Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna y Music Sessions #53 grabada con Bizarrap, la colombiana todavía tiene cartuchos que descargar contra Gerard Piqué. En este escenario, los seguidores de la colombiana esperan con ansias los trabajos anunciados con Karol G y Manuel Turizo después de que en días anteriores se diera a conocer un fragmento de la canción que lanzarían a dúo la barranquillera y el cantante de Montería, Córdoba. “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía” es la frase que se reveló de la canción. Preview Shakira’s new single “Copa Vacía” with Manuel Turizo, coming soon! 🧜‍♀️🌍 Follow Shak on digital platforms to be among the first to hear the song: https://t.co/WHh19O4hwu pic.twitter.com/vwblDCxnuu — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 13, 2023 Ahora se filtró por supuesto error en la aplicación Shazam la portada y el título del sencillo. Así lo hizo saber un usuario de Twitter la cuenta de Twitter @ShakiraMedia, manejada por fans de la colombiana, quien se encargó de difundir la imagen de una sirena de cabello rosado amarrada y suspendida en el aire, en la que se leen los nombres de ambos artistas y el que sería el título de la canción: Copa vacía. Cabe señalar que a pesar de que Shak no menciona a su expareja, claramente no han faltado las especulaciones de que podría ser un nuevo ataque contra el padre de sus hijos, Milan y Sasha, tomando en cuenta el éxito que le ha representado esa fórmula en sus lanzamientos anteriores. Al respecto del sencillo, se dice que éste haría parte del nuevo álbum de Turizo, mismo que llevaría por nombre 2000, su tercer trabajo de estudio. De esta producción ya se conoce la canción Te Olvido.